آغاز عملیات اجرایی دو پروژه راهداری فارس و پلیس راه

شیراز- خبرنگار کیهان:

عملیات اجرایی دو پروژه احداث ساختمان اداری اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان کوه‌چنار و ساختمان پلیس راه کوه‌چنار ـ بوشهر آغاز شد.

عملیات اجرایی این دو پروژه با حضور مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس، فرمانده پلیس راه شمال استان، نماینده مردم کازرون و کوه‌چنار در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و امام جمعه شهرستان و با مجموع اعتبار ۱۵۰۰ میلیارد ریال آغاز شد.

در این مراسم، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس با اشاره به موقعیت راهبردی شهرستان کوه‌چنار در کریدور ارتباطی تهران به بوشهر، احداث ساختمان‌های راهداری و پلیس راه را از ضرورت‌های مهم ارتقای ایمنی و توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای این منطقه دانست و گفت: این محور به دلیل حجم بالای تردد، نیازمند تقویت زیرساخت‌های نظارتی، خدماتی و ایمنی است.

علیرضا امیری افزود: نبود ساختمان و امکانات مناسب برای استقرار مجموعه راهداری و پلیس راه، از مطالبات بحق مردم منطقه بود که با پیگیری نماینده مردم کازرون و کوه‌چنار در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان، مجوزهای لازم از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اخذ شد و امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی این دو پروژه هستیم.

وی با قدردانی از خیران نیک‌اندیش جوکار و مؤمنی به دلیل مشارکت و واگذاری زمین برای اجرای این طرح‌ها، ابراز امیدواری کرد با تکمیل این پروژه‌ها، زمینه ارتقای نظارت بر محورهای مواصلاتی، افزایش ایمنی تردد و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم و کاربران جاده‌ای فراهم شود.

همچنین سرهنگ اسلام انصاری، فرمانده قرارگاه پلیس راه شمال استان فارس، با اشاره به اهمیت استقرار پلیس راه در این منطقه اظهار کرد: مأموریت پلیس راه صرفاً اعمال مقررات نیست، بلکه شناسایی نقاط حادثه‌خیز، بررسی و تحلیل وضعیت راه‌ها و ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای را نیز شامل می‌شود. پلیس راه در کنار مجموعه راهداری، دو بال مؤثر در ارتقای ایمنی جاده‌ها و کاهش تصادفات است. انصاری با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ساختمان پلیس راه کوه‌چنار پس از سال‌ها انتظار، این اقدام را گامی مهم در تقویت زیرساخت‌های انتظامی و ایمنی محورهای مواصلاتی منطقه دانست. در ادامه این مراسم، غلامرضا دهقان ناصرآبادی، نماینده مردم کازرون و کوه‌چنار در مجلس شورای اسلامی، از اخذ مجوز ایجاد پایگاه امداد جاده‌ای در این منطقه خبر داد و گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان و ضرورت افزایش امکانات امدادی در محورهای مواصلاتی، پیگیری‌های لازم با مسئولان استانی و ملی انجام شده و مجوز ایجاد این پایگاه نیز اخذ شده است. وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های امدادی و ایمنی جاده‌ای، ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های مسئول، زمینه استقرار و راه‌اندازی این پایگاه نیز فراهم شود. همچنین سید ابوطالب حسینی، فرماندار شهرستان کوه‌چنار، با قدردانی از پیگیری مسئولان، نماینده مردم در مجلس و مشارکت خیران در تأمین زمین، احداث ساختمان‌های راهداری و پلیس راه را از نیازهای اساسی شهرستان برشمرد و بر ضرورت تسریع در اجرای این پروژه‌ها تأکید کرد.