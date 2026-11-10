اصفهان- خبرنگار کیهان:

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اظهار کرد: در شرایط فعلی، هیچ دستورالعمل یا برنامه‌ای برای بازگشایی آب از سد زاینده‌رود وجود ندارد؛ چراکه حجم ذخیره‌شده مخزن همچنان محدود است و مدیریت منابع موجود با هدف حفظ حاشیه اطمینان بالا برای تأمین آب شرب در اولویت قرار دارد.

حسن ساسانی گفت: میزان ورودی آب سد زاینده‌رود امروز به ۱۰۱ مترمکعب بر ثانیه رسیده است و حجم فعلی مخزن آن ۲۷۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود، در صورت تداوم بارندگی‌های مطلوب و اطمینان از تأمین پایدار آب شرب، درباره رهاسازی آب از سد زاینده‌رود تصمیم‌گیری خواهد شد. وی با اشاره به ثبت ۲۷۰ میلی‌متر بارش طی ۷۲ ساعت در ایستگاه شاخص کوهرنگ و افزایش ورودی آب به سد زاینده‌رود اظهار کرد: با وجود بهبود ورودی آب، حجم ذخیره‌شده در مخزن سد همچنان فاصله قابل‌توجهی با ظرفیت نهایی آن دارد؛ ازاین‌رو، مدیریت ذخایر آبی و اطمینان از تأمین پایدار آب شرب، اولویت اصلی در تصمیم‌گیری درباره رهاسازی آب خواهد بود.

وی افزود حجم ورودی آب سد زاینده‌رود امروز به ۱۰۱ مترمکعب بر ثانیه رسیده است. حجم فعلی مخزن این سد در حال حاضر ۲۷۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود؛ در حالی که ظرفیت نهایی آن یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان تأکید کرد: افزایش ورودی در روزهای اخیر به معنای بهبود پایدار وضعیت ذخایر سد نیست و هرگونه تصمیم‌گیری درباره رهاسازی آب، به تداوم بارش‌ها و حفظ ذخیره مطمئن برای تأمین آب شرب وابسته است.

ساسانی ادامه داد: با وجود افزایش ورودی آب طی روزهای اخیر، این میزان بارش و روان‌آب ایجادشده برای پرشدن مخزن سد کافی نیست و همچنان بخش قابل‌توجهی از ظرفیت آن خالی است.

بر همین اساس، نمی‌توان بارش‌های اخیر را نشانه عبور از محدودیت‌های آبی یا فراهم‌شدن شرایط لازم برای رهاسازی آب دانست.

وی با تأکید بر اینکه سال آبی به‌تازگی و از ابتدای مهر سال‌جاری آغاز شده است، پایش مستمر روند بارش‌ها و ورودی سد را ضروری دانست و گفت: در صورت تداوم بارندگی‌های مطلوب و اطمینان از تأمین نیاز آب شرب، درباره رهاسازی آب تصمیم‌گیری خواهد شد.

ساسانی با تأکید بر اینکه طی بارش‌های اخیر مخزن سد همچنان فاصله قابل‌توجهی با ظرفیت نهایی دارد، خاطرنشان کرد: ارزیابی وضعیت منابع آبی مستلزم پایش مستمر روند بارش‌ها در ماه‌های پیش‌رو است. بر همین اساس، در صورت تداوم بارندگی‌های مطلوب و اطمینان از تأمین پایدار آب شرب، درباره رهاسازی آب از سد زاینده‌رود تصمیم‌گیری خواهد شد.