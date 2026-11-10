خرم‌آباد- خبرنگار کیهان:

فرمانده تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل (ع)، گفت: روزی که امام راحل پیام تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی را صادر فرمودند، غرب‌زدگان و لیبرال‌ها آن را به استهزا گرفتند؛ اما امروز همان ابتکار تاریخی به اقتدار جان‌فدای ده‌ها میلیونی بدل شده که دشمنان نیز به‌صراحت از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین سلاح غیرقابل مهار انقلاب اسلامی یاد می‌کنند.

سرهنگ پاسدار سجاد رضوانیان‌فر، در دویست ‌و پنجاه ‌و سومین اجتماع شبانه مردم انقلابی و ولایتمدار خرم‌آباد هم‌زمان با ایام حزن‌انگیز فاطمیه از پایداری ستودنی مردم لرستان، ایثارگری خانواده‌های شهدا و تلاش‌های جهادی سردار باقری فرمانده مقتدر سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان و تمامی نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی قدردانی کرد، و افزود: تاریخ گواه حماسه مردمی است که در گرما، سرما و باران، شجاعانه پای خیمه ولایت ایستادند تا پرچم عزت اسلام همواره در اهتزاز بماند.

سرهنگ رضوانیان‌فر، با تشریح ابعاد جنگ بدون محدودیت جغرافیایی، اشراف اطلاعاتی، توان موشکی کم‌نظیر، شجاعت میدانی و تاب‌آوری ملی به‌عنوان مؤلفه‌های پیروزی امت اسلام تأکید کرد: بسیج مردمی، معجزه انقلاب و کابوس پایان‌ناپذیر جبهه استکبار است.

رضوانیان‌فر تصریح کرد: انتقام قطعی خون پاک شهدای والامقام، اخراج کامل تروریست‌های آمریکایی از منطقه و اضمحلال رژیم غاصب صهیونیستی آرمانی است که ان‌شاءالله به‌زودی تحقق عینی آن را خواهیم

دید.

وی با اشاره به تسلط کامل اطلاعاتی نیروهای مسلح، گفت: ما تحرکات بیش از ۹۵ پایگاه آمریکایی و استقرار ده‌ها هزار نیروی ناتو در کشورهای اروپایی و پیرامونی را به‌طور دقیق زیر نظر داریم و رصد همه‌جانبه‌ای بر تحرکات فرامنطقه‌ای دشمن اعمال می‌کنیم.

این فرمانده نظامی تصریح کرد: از توانمندی موشکی پیشرفته با برد بیش از ۴۵۰۰ کیلومتر برخورداریم که به‌راحتی می‌تواند هر نقطه متخاصمی را در تیررس قرار دهد.

فرمانده تیپ ۵۷ حضرت ابوالفضل (ع) با قدردانی از نقش‌آفرینی رزمندگان در خطوط مقدم خاطرنشان کرد: رزمندگان جان‌برکف ارتش، سپاه و بسیج با الهام از فرهنگ عاشورا، شجاعت و جسارت مثال‌زدنی علوی و حسینی را به نمایش گذاشته و با اقتدار از مرزهای امنیتی دفاع می‌کنند.