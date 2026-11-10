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کد خبر: ۳۴۱۸۸۰
تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۲
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سرپرست جدید جمعیت هلال‌احمر شهرستان تالش معرفی شد

تالش- خبرنگار کیهان: 
آیین تکریم و معارفه سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان تالش با حضور فرماندار این شهرستان و معاون پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر استان گیلان برگزار شد.
آیین تکریم و معارفه سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان تالش با حضور رضا جمشیدی‌سه‌ساری فرماندار تالش و معاون پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر استان گیلان برگزار شد. در این مراسم، اشکان صحبت‌زاده از نیروهای جمعیت هلال‌احمر شهرستان تالش به‌عنوان سرپرست جدید این مجموعه معرفی و از خدمات و تلاش‌های کوشا بهبودی، سرپرست پیشین جمعیت هلال‌احمر شهرستان تالش، قدردانی شد.

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