تالش- خبرنگار کیهان:

آیین تکریم و معارفه سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان تالش با حضور فرماندار این شهرستان و معاون پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر استان گیلان برگزار شد.

آیین تکریم و معارفه سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان تالش با حضور رضا جمشیدی‌سه‌ساری فرماندار تالش و معاون پشتیبانی جمعیت هلال‌احمر استان گیلان برگزار شد. در این مراسم، اشکان صحبت‌زاده از نیروهای جمعیت هلال‌احمر شهرستان تالش به‌عنوان سرپرست جدید این مجموعه معرفی و از خدمات و تلاش‌های کوشا بهبودی، سرپرست پیشین جمعیت هلال‌احمر شهرستان تالش، قدردانی شد.