باران آمد، ضعف مدیریت شهری آشکار شد!

بوشهر– خبرنگار کیهان:

بارندگی در شهر بوشهر بار دیگر نشان داد که مشکلات زیرساختی و ضعف آمادگی دستگاه‌های مسئول تا چه اندازه می‌تواند زندگی روزمره مردم را مختل کند.

با وجود اینکه بارندگی و آب‌گرفتگی معابر در بوشهر پدیده‌ای غیرمنتظره نیست، ساعت‌ها ماندگاری آب در خیابان‌ها و ایجاد مشکلات برای شهروندان، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری جدی در عملکرد شهرداری و وضعیت زیرساخت‌های دفع آب‌های سطحی است.

پرسش جدی اینجاست: شهرداری بوشهر در فاصله بین بارندگی‌های سال گذشته تاکنون چه اقدام مؤثری برای اصلاح شبکه دفع آب‌های سطحی، لایروبی مسیرهای هدایت آب و رفع نقاط حادثه‌خیز انجام داده است؟ چرا با هر بارندگی، شهروندان باید نگران آب‌گرفتگی خیابان‌ها و مختل شدن رفت‌وآمد خود باشند؟

از سوی دیگر، عملکرد ستاد مدیریت بحران نیز جای تأمل و انتقاد دارد. چرا هشدارهای لازم و تصمیم درباره تعطیلی مدارس به‌موقع اعلام نشد؟ متأسفانه زمانی خبر تعطیلی مدارس اعلام شد که بسیاری از دانش‌آموزان در مسیر مدرسه بودند و خانواده‌ها با سردرگمی و نگرانی مواجه شدند.

مدیریت بحران یعنی پیش‌بینی، آمادگی و تصمیم‌گیری به‌موقع؛ نه اینکه پس از گرفتار شدن مردم در شرایط نامناسب، تازه تصمیم به تعطیلی مدارس گرفته شود. مردم بوشهر از مسئولان انتظار معجزه ندارند؛ انتظار دارند وظایف قانونی و مدیریتی خود را به‌درستی انجام دهند.

شهرداری بوشهر باید درباره وضعیت زیرساخت‌های شهری و آب‌گرفتگی معابر پاسخگو باشد و ستاد مدیریت بحران نیز توضیح دهد چرا اطلاع‌رسانی و تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس با چنین تأخیری انجام شده است.

کیهان بوشهر این پرسش را مطرح می‌کند: آیا قرار است با هر بارندگی، خیابان‌های شهر به مسیرهای آب‌گرفته و دانش‌آموزان به قربانیان تصمیم‌گیری‌های دیرهنگام تبدیل شوند؟

مردم حق دارند شهری ایمن و مدیریتی پاسخگو داشته باشند.