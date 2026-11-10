مشهد- خبرنگار کیهان:

نماینده مردم شهرستان‌های غرب خراسان رضوی گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور با تخصیص پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل ماده ۵۶ برای شتاب‌بخشی به طرح اتصال راه‌آهن سبزوار به شبکه ریلی کشور موافقت کرد.

به گزارش ایرنا، محمدرضا محسنی ثانی در دیدار با برخی از مسئولان شهرستان افزود: سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای موافقت خود را با تخصیص این میزان تسهیلات بانکی از محل ماده ۵۶ به شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور برای پیشبرد طرح اتصال راه‌آهن سبزوار به شبکه ریلی کشور اعلام کرده است. وی تصریح کرد: این اعتبار کلیدی برای تکمیل عملیات زیرسازی و ابنیه فنی پروژه شامل؛ آب‌روها، تقاطع‌های غیرهمسطح، پل‌های خاص، خطوط ایستگاهی و خط دوار هزینه خواهد شد.

نماینده مردم غرب استان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طرح راه‌آهن سبزوار به طول ۴۸ کیلومتر هم‌اکنون از پیشرفت اجرایی مطلوبی برخوردار است به‌طوری‌که بخش زیرسازی آن از مرز ۹۸ درصد عبور کرده و عملیات ریل‌گذاری آن نیز مردادماه امسال آغاز شده است.

محسنی ثانی عنوان کرد: با پیگیری‌های مستمر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان محلی شاهد شکل‌گیری عزمی جدی برای اتمام هرچه سریع‌تر این پروژه حیاتی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه هستبم.

لازم به ذکر است که شهرستان سبزوار دارای منابع معدنی و ظرفیت‌های اقتصادی فراوان است که برای بهره‌برداری کامل و توسعه آن‌ها نیازمند زیرساخت‌های مناسب از جمله حمل‌ونقل ریلی است.

این شهرستان در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.