سرویس خارجی-

کشف و کاوش 85 گور جمعی از قربانیان جنایات داعش در سنجار، اعم از مرد و زن و کودک و پیر، بار دیگر ابعاد هولناک تروریسم تکفیری را آشکار کرد. مقاومت عراق که «علی الزیدی» به‌دنبال انحلال آن است، کمر همین داعش را شکست!

عبدالاله النائلی، رئیس مؤسسه شهدای عراق، اعلام کرد که عملیات گشودن، کاوش و مستندسازی تمامی گورهای جمعی شناسایی‌شده مربوط به قربانیان ایزدی جنایات گروه تروریستی داعش در منطقه سنجار، واقع در استان نینوا، طی ماه‌های آینده به پایان خواهد رسید. داعش در دوران اشغال این منطقه، با ارتکاب جنایاتی هولناک علیه غیرنظامیان ایزدی، از جمله زنان، مردان و کودکان، فاجعه‌ای انسانی رقم زد که آثار آن همچنان در قالب گورهای جمعی متعدد باقی مانده است؛ تاکنون ۹۰ گور جمعی در این منطقه شناسایی شده که از این تعداد، عملیات کاوش و مستندسازی ۸۵ مورد به پایان رسیده و بقایای پیکر ۷۰۰ قربانی از آن‌ها خارج شده است. به گفته النائلی، هویت ۳۰۰ نفر از این قربانیان از طریق آزمایش‌های پزشکی قانونی و تطبیق نمونه‌های خون مشخص و پیکرهای آنان به خانواده‌هایشان تحویل داده شده و قرار است عملیات مربوط به پنج گور باقی‌مانده نیز در ماه‌های آینده تکمیل شود. به گزارش مهر به نقل از روزنامه الصباح، پایان این عملیات به معنای بسته شدن کامل پرونده جنایات داعش در سنجار نیست و احتمال کشف گورهای جمعی جدید در جریان فعالیت‌های عمرانی و بازسازی همچنان وجود دارد. این در حالی است که ابعاد فاجعه سنجار بار دیگر چهره واقعی گروهی را آشکار می‌کند که با حمایت‌های سیاسی، مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی برخی قدرت‌های خارجی، به‌ویژه حامیان غربی آن، به یکی از مخرب‌ترین ابزارهای بی‌ثبات‌سازی منطقه تبدیل شد؛ جنایاتی که نه‌تنها مسئولیت مستقیم آن بر‌عهده عناصر داعش است، بلکه ضرورت پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی درباره نقش و حمایت‌های خارجی مؤثر در شکل‌گیری و گسترش این گروه تروریستی را نیز دوچندان می‌کند.

از حمایت ایران در نبرد با داعش تا بازی سیاسی بغداد با گذرگاه‌های مرزی

در حالی که جمهوری اسلامی ایران و مقاومت عراق در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ عراق، با حمایت‌های مستشاری، نظامی و میدانی و نقش‌آفرینی تعیین‌کننده در سازمان‌دهی نیروهای مقاومت، کمک‌های اساسی و انکارناپذیری به دولت و ملت عراق برای مقابله با پیشروی گروه تروریستی داعش و آزادسازی مناطق اشغال‌شده ارائه کرد، اکنون سیاست‌های دولت بغداد در قبال همسایه شرقی خود و نیروهای مقاومت عراق، پرسش‌ها و انتقادهای جدی برانگیخته است. در تازه‌ترین نمونه، سرلشکر عمر الوائلی، رئیس اداره گذرگاه‌های مرزی عراق، از بازگشایی گذرگاه مرزی الشیب (چذابه) از ساعت ۸ صبح سه‌شنبه ۱۹ آبان و تعطیلی موقت گذرگاه مندلی (سومار) از جمعه ۲۲ آبان به بهانه انجام تعمیرات و الزامات فنی خبر داده است؛ تصمیم‌هایی که در کنار سابقه محدودیت‌ها و تغییرات مکرر در وضعیت گذرگاه‌های مرزی ایران و عراق، تصویری از سردرگمی و بی‌ثباتی در مدیریت روابط مرزی دو کشور ترسیم می‌کند. این رویکرد در شرایطی اتخاذ می‌شود که دولت علی الزیدی، به‌رغم برخورداری از حمایت‌های استراتژیک ایران در دوران مبارزه با تروریسم، بیش از پیش در معرض انتقادها درباره همسویی با سیاست‌ها و فشارهای آمریکا قرار گرفته است. اکنون این پرسش مطرح است که چرا دولتی که امنیت و ثبات سرزمینی خود را تا حد زیادی مدیون همکاری‌های منطقه‌ای، به‌ویژه حمایت ایران در نبرد با داعش است، به‌جای تقویت همکاری‌های اقتصادی و تسهیل مبادلات مرزی با تهران، باید شاهد تصمیم‌های مکرر برای باز و بسته کردن گذرگاه‌ها و ایجاد اختلال در روند تجارت و تردد میان دو کشور باشد؟ چرا نخست‌وزیر تازه از راه رسیده، به‌دنبال خلع سلاح مقاومت عراق به خواسته آمریکایی‌هاست...؟