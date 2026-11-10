مقامات آمریکایی که به دلیل شکست از ایران در آستانه سقوط قرار دارند

سرویس خارجی-

پس‌لرزه‌های سیلی تاریخی مردم و نیروهای مسلح ایران به ترامپ و حزب جمهوری‌خواه همچنان ادامه دارد. فایننشال‌تایمز در این باره نوشته است، زلزله به وجود آمده در نتیجه شکست کم‌سابقه جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌ دوره‌ای کنگره، تعداد زیادی از افراد نزدیک به دونالد ترامپ از هگست گرفته تا ونس و روبیو را در خطر سقوط قرار داده است.

پس‌لرزهای ضرب‌شست تاریخی ملت ایران به ترامپ و جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای کنگره همچنان در صدر اخبار رسانه‌های آمریکا و جهان است. شکستی که حزب جمهوری‌خواه را به هم ریخت، به شکاف بین دولت ترامپ منجر شد و بسیاری از مقامات نظامی و امنیتی دولت وی را در مسیر استعفا و برکناری قرار داد. «آسوشیتدپرس» تقابل بین دموکرات‌ها و جمهوری‌‌خواهان پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره را «نشانه‌ای از شکاف سیاسی در آمریکا» ارزیابی کرده است. البته چنان که «کیهان» در روزهای قبل هم پرداخته بود، موضوعِ تأثیرات شکست انتخاباتی سه‌شنبه هفته گذشته تنها به شکاف سیاسی درون حزب جمهوری‌خواهان خلاصه نمی‌شود. طی روزهای گذشته رسانه‌های زیادی در آمریکا از احتمال برکناری یا استعفای بسیاری از مقامات سیاسی و نظامی و امنیتی دولت ترامپ خبر دادند. هفته گذشته و به‌دنبال انتشار نتایج انتخابات، واشنگتن‌پست در گزارشی نوشت، ترامپ به تلافی شکست در انتخابات قصد دارد فرماندهان نظامی جنگ علیه ایران از جمله ژنرال «دن کین»، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، و دریاسالار «برد کوپر»، فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) را برکنار کند. هم‌زمان رسانه‌ها از استیضاح پیت هگست وزیر جنگ آمریکا هم خبر دادند.

مقاماتی که می‌روند؟

شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات، آینده رئیس‌جمهور آمریکا را در معرض خطر قرار داده و زمینه را برای تغییراتی فراهم کرده است که ممکن است، شماری از مقام‌های ارشد کاخ سفید و دولت را دربر بگیرد. این نتیجه‌گیری روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» است.

در گزارش جدید این روزنامه آمده است که، شکست سنگین حزب جمهوری‌خواه باعث شده مقام‌های کاخ سفید برای حفظ موقعیت خود «دست‌وپا بزنند» و ممکن است بسیاری از دستیاران ارشد رئیس‌جمهور به‌زودی از دولت کنار گذاشته شوند. به گزارش مهر و به نقل از این روزنامه، هنوز مشخص نیست ترامپ چگونه مسئولیت شکست بزرگ را میان اعضای دولت تقسیم خواهد کرد، اما به باور نویسنده، اعمال تغییرات به گزینه‌ای محتمل تبدیل شده است. این روزنامه احتمال می‌دهد برخی مقام‌ها برکنار شوند، برخی دیگر داوطلبانه کنار بکشند و عده‌ای نیز در سمت خود باقی بمانند.

در این گزارش همچنین می‌خوانیم: پیت هگست وزیر جنگ آمریکا یکی از مهم‌ترین مقاماتی است که احتمال استیضاح و برکناری وی به‌شدت وجود دارد. انتصاب او از همان ابتدا جنجال‌برانگیز بود. او تغییرات گسترده‌ای در فرماندهی ارتش ایجاد کرد، دسترسی خبرنگاران به پنتاگون را محدود ساخت و تلاش کرد گرایش‌های مخالف را در نیروهای مسلح تثبیت کند. این روزنامه با اشاره به احتمال برکناری یا کناره‌گیری هگست می‌افزاید که وی ممکن است به‌‌دلیل پیامدهای جنگ، با فشارهایی از سوی دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، و برد کوپر، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا (سنتکام)، روبه‌رو شود.

این گزارش می‌افزاید: سوزی وایلز، رئیس دفتر سابق کاخ سفید، معمار بازگشت سیاسی ترامپ در سال ۲۰۲۴ به شمار می‌رود که اولین قربانی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای شد. او برای اجرای بسیاری از سیاست‌های ترامپ، از تجارت گرفته تا مهاجرت، تلاش کرده است، اما نهایتاً مانند رؤسای دفتر پیشین در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ، نتوانست بیش از مدت‌کوتاهی در این سمت باقی بماند. فایننشال تایمز معاون رئیس‌جمهور آمریکا را نیز در میان مقام‌هایی قرار داده است که ممکن است تغییرات دولت شامل حال‌شان شود. این روزنامه می‌افزاید که جایگاه ونس به‌‌عنوان جانشین سیاسی احتمالی ترامپ و نامزد پیشتاز برای کسب نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸، اکنون زیر سؤال رفته است. فایننشال تایمز اظهارات نیوت گینگریچ، رئیس پیشین مجلس نمایندگان و از حامیان برجسته ترامپ، درباره ونس را یادآوری می‌کند که گفته بود: ونس بخش زیادی از درخشش خود را از دست داده است. بر‌اساس این گزارش ونس پس از آشکار شدن ابعاد شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، به‌سرعت کوشید فاصله خود را با ترامپ حفظ کند.

بر‌اساس این گزارش مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم با وجود همراهی با ترامپ در برخی سفرهای انتخاباتی و حمایت از سیاست‌های او، از جمله جنگ علیه ایران، در مقایسه با ونس به جمهوری‌خواهان سنتی نزدیک‌تر تلقی می‌شود و ممکن است رقیبی بالقوه برای کسب نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ باشد. پس از شکست جمهوری‌خواهان، در محافل سیاسی واشنگتن گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال کناره‌گیری روبیو با هدف آماده شدن برای رقابت‌های ریاست‌جمهوری مطرح شده است. «هاوارد لوتنیک» وزیر بازرگانی آمریکا هم به‌‌دلیل ارتباط گسترده با جفری اپستین مجرم جنسی متوفی، با فشارهایی روبه‌رو شده است. به نوشته فایننشال‌تایمز، این مسئله ممکن است او را در معرض بررسی‌های دقیق‌تر کنگره جدید قرار دهد. این روزنامه معتقد است اگر ترامپ بخواهد خشم عمومی ناشی از این پرونده را مهار کند، وزیر بازرگانی ممکن است به یکی از اهداف‌ برکناری تبدیل شود. به نوشته این گزارش اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم یکی از نزدیک‌ترین اعضای دولت به ترامپ است؛ با این حال، بیشتر رأی‌دهندگان از عملکرد دولت ترامپ در حوزه اقتصاد ناراضی بوده‌اند؛ حوزه‌ای که بسنت مسئولیت اصلی مدیریت آن را بر عهده ‌دارد.

اولین قربانی؟

در آمریکا فعلاً رسانه‌ها از پیت هگست به‌عنوان «اولین قربانی» شکست تاریخی هفته گذشته خبر می‌دهند. وزیر جنگ آمریکا با طرحی هشت‌بندی برای استیضاح روبه‌رو شده است؛ طرحی که این بار نه از سوی یک دموکرات، بلکه از طرف توماس مسی نماینده جمهوری‌خواه ارائه شده و می‌تواند شکاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان را عمیق‌تر کند. محور اصلی اتهام‌ها به عملیات نظامی آمریکا علیه ایران بازمی‌گردد. در سه بند از این طرح، هگست متهم شده است که بدون مجوز کنگره، نیروهای آمریکایی را وارد درگیری با ایران کرده و عملیات نظامی را در شرایطی ادامه داده که نه مجوز مشخص قانونی وجود داشته و نه تهدید قریب‌الوقوعی علیه ایالات متحده که چنین اقدامی را توجیه کند. به گزارش مهر به نقل از آسوشیتدپرس، توماس مسی، در نشست خبری خود در کنگره هم از حمله به مدرسه ابتدائی شجره طیبه در شهر میناب ایران به‌عنوان یکی از دلایل پیگیری استیضاح پیت هگست نام برد و گفت این حمله را نمی‌توان با عنوان مه جنگ (شرایط مبهم) توجیه کرد. وی تأکید کرد: ماه‌ها برای شناسایی و انتخاب اهداف نظامی فرصت وجود داشت با این حال یک مدرسه‌ در یک روز تحصیلی و در حالی که دانش‌ آموزان داخل آن حضور داشتند هدف قرار گرفت و سپس چندین‌بار دیگر نیز بمباران شد. در روز نخست جنگ نمی‌‌توان از ابهامات و آشفتگی‌‌های میدان نبرد برای توجیه چنین حمله‌‌ای استفاده کرد. مسی بیان کرد: هگست به‌دلیل ناکارآمدی در انجام وظایفش با استیضاح روبه‌رو نشده بلکه اتهام اصلی این است که او قوانین را نقض کرده و سازوکارهای وزارت جنگ آمریکا برای جلوگیری از حمله به غیر‌نظامیان را تضعیف کرده است. هگست در قبال هدف قرار گرفتن کودکان در ایران و حملات مرگبار به قایق‌‌ها در اقیانوس آرام و دریای کارائیب مسئول است.

سی‌ان‌ان در تحلیلی در این زمینه نوشته است دونالد ترامپ، با وجود افزایش فشارها برای استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ این کشور، همچنان از او حمایت می‌کند؛ زیرا برکناری هگست می‌تواند به معنای پذیرش شکست در جنگ با ایران و اشتباه بودن تصمیم دولت برای ورود به این جنگ تلقی شود. به نوشته سی‌ان‌ان، اگرچه برکناری هگست در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌رسد، زیرا محکومیت او در سنای کنونی به رأی دو سوم اعضا نیاز دارد، اما ادامه مخالفت‌ها در هر دو حزب می‌تواند موقعیت او را تضعیف کند. حتی برخی جمهوری‌خواهان نیز درباره ادامه حضور او در وزارت جنگ ابراز تردید کرده‌اند. در حالی که تحرکات برای استیضاح وزیر جنگ آمریکا آغاز شده، تد کروز که رسانه‌ها او را گزینه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ آمریکا خوانده‌اند، درباره استیضاح دونالد ترامپ هشدار داد. این سناتور جمهوری‌خواه با اشاره به تسلط دموکرات‌ها بر کنگره گفت که احتمال دارد که ترامپ چند بار استیضاح شود.