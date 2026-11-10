تشدید حملات به قلب ریاض و ائتلافی که آبی برای عربستان گرم نکرد

سرویس خارجی-

حملات یمن به قلب عربستان با شنیده شدن انفجارهای شدید در ریاض و توقف پروازها در فرودگاه دمام تشدید شد؛ اما با ائتلافی که با حمایت آمریکا و مشارکت ترکیه و پاکستان شکل گرفت، نه‌تنها آبی برای ریاض گرم نکرده، بلکه صنعا را در مسیر گسترش پاسخ نظامی و تحمیل هزینه‌های سنگین بر رژیم سعودی قرار داده است.

ائتلاف‌ها و توافق‌های امنیتی، در بیشتر موارد، نه بر پایه دوستی پایدار یا تعهدات ایدئولوژیک، بلکه بر محاسبه قدرت نسبی و منافع کوتاه‌مدت شکل می‌گیرند. وقتی توزیع قدرت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی دستخوش تغییر می‌شود یا هزینه‌های حفظ اتحاد از منافع آن پیشی می‌گیرد، این توافق‌ها به‌سرعت به پوسته توخالی تبدیل می‌شوند. رژیم‌هایی که به‌جای اتکا به منابع داخلی قدرت، تمام تخم‌مرغ‌های امنیتی خود را در سبد حمایت خارجی می‌گذارند، دیر یا زود با محدودیت‌های ساختاری این وابستگی روبه‌رو می‌شوند. حمایت قدرت‌های بزرگ هرگز رایگان نیست و همواره مشروط به همسویی با اولویت‌های استراتژیک حامی است، اولویت‌هایی که می‌تواند ناگهان تغییر کند و شریک وابسته را در میدان نبرد تنها بگذارد.

رژیم سعودی نمونه‌ای کلاسیک از این بن‌بست ساختاری است. توافق‌ سه‌جانبه‌ای که ریاض در سال‌های اخیر حول با، به اصطلاح، شرکای منطقه‌ای خود بنا کرده، بیش از آن‌که ابزار تقویت موقعیت استراتژیک این رژیم باشد، بازتابی از ضعف ساختاری و فقدان عمق استراتژیک آن بوده است. وابستگی شدید به چتر امنیتی خارجی، همراه با سیاست‌های ماجراجویانه‌ای که مشروعیت داخلی و منطقه‌ای رژیم را فرسوده کرده، باعث شده است این ائتلاف و این سنخ ائتلاف‌ها نتوانند حتی حداقل بازدارندگی مورد انتظار را تأمین کنند. در منطق واقع‌گرایی، دولتی که در جبهه‌ای درگیر می‌شود که توان مدیریت آن را ندارد و منابع خود را بدون محاسبه دقیق هزینه‌ها مصرف می‌کند، نه‌تنها قدرت ائتلاف را افزایش نمی‌دهد، بلکه آن را به باری تبدیل می‌کند که شرکا تمایلی به تحمل دائمی‌اش ندارند. نتیجه این الگوی رفتاری، توافق‌هایی است که روی کاغذ وجود دارند اما در میدان عمل عقیم مانده‌اند.

ائتلاف ‌سه‌جانبه و بن‌بست ریاض

علی العماد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، از موضع‌گیری اسعد الشیبانی، وزیر خارجه رژیم جولانی در سوریه مبنی بر عدم مداخله در یمن استقبال کرد و تأکید کرد که یمن همواره آماده مبارزه با رژیم صهیونیستی است و هرگز بخشی از جنگ در سوریه نبوده است. وی با اشاره به انفعال پاکستان و مشارکت عربستان در جنگ علیه یمن گفت که ائتلاف سه‌جانبه مکه هیچ خدمتی به ریاض نکرده و این کشور به‌دلیل جنایاتش علیه مردم یمن هیچ پایگاه مردمی ندارد و در مسیر شکست قرار گرفته است. العماد تصریح کرد که انصارالله هرگز به عقب بازنخواهد گشت و عربستان باید به‌طور کامل از یمن خارج شود.

انفجار در ریاض و توقف پروازها

خبر دیگر از یمن ‌آن‌که بامداد سه‌شنبه صدای انفجارهای شدید در ریاض، پایتخت عربستان، شنیده شد و هم‌زمان عملیات پروازها در فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام به حالت تعلیق درآمد. داده‌های سایت فلایت‌رادار۲۴ این توقف را تأیید کرد و پایگاه خبری عرب‌ژورنال به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش داد که علت این انفجارها و تعلیق پروازها هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است. با این حال، این رخداد در شرایطی رخ می‌دهد که فرودگاه‌ها و مراکز نظامی و اقتصادی عربستان در روزهای اخیر بارها هدف عملیات نیروهای مسلح یمن قرار گرفته‌اند؛ عملیاتی که صنعا آن را پاسخ مستقیم به تجاوز و محاصره ادامه‌دار ریاض علیه مردم یمن می‌داند.