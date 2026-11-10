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کد خبر: ۳۴۱۸۷۰
تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۱
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اعتراض‌های خیابانی در بحرین همزمان با سفر وزیر دفاع سعودی به منامه

اعتراض‌های خیابانی مردم بحرین در چارچوب «روز خشم مردمی» با هدف آزادی تمامی بازداشت‌شدگان زندان‌های رژیم آل‌خلیفه، همزمان با سفر وزیر دفاع عربستان به منامه ادامه یافت.
اعتراضات مردمی در بحرین همچنان ادامه دارد. به گزارش مهر به نقل از المنار، اعتراضات داخلی در بحرین در چارچوب مراسم روز خشم مردمی با هدف درخواست برای آزادی تمام بازداشت‌شدگان در زندان‌های رژیم آل‌خلیفه و در رأس آن‌ها علمای شیعه ادامه دارد. کمیته برگزارکننده این اعتراضات از مردم خواست تجمعات و فعالیت‌های اعتراضی را در شهرها، مناطق و روستاهای بحرین ادامه دهند و روز ۲۲ نوامبر (1 آذر) را موعد برگزاری یک حرکت اعتراضی گسترده‌‌تر اعلام کرد. همزمان، منابع سعودی از سفر خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، به بحرین خبر دادند. خالد بن سلمان در این سفر ریاست هیئت عربستانی شرکت‌کننده در بیست‌و‌سومین دوره از نشست‌های شورای دفاع مشترک کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس را برعهده ‌دارد.

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