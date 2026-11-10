بر اساس نتایج نظرسنجی‌ِ «مرکز ملی تحقیقات اجتماعی»، حدود ۸۰ درصد از انگلیسی‌ها رژیم آپارتاید اسرائیل را تهدیدی جدی برای صلح جهانی می‌دانند.

به گزارش ایرنا از میدل ایست آی، نظر منفی نسبت به اسرائیل در میان انگلیسی‌ها از ۴۸ درصد در سال ۲۰۰۵ به ۷۸ درصد در بهار امسال افزایش یافته است. این تغییر دو سال و نیم

پس از آغاز نسل‌کُشی در غزه و پس از حمله تجاوزکارانه رژیم اسرائیل و آمریکا به ایران رخ داده است. بر اساس نتایج نظرسنجی «مرکز ملی تحقیقات اجتماعی»، انگلیسی‌ها رژیم آپارتاید اسرائیل را تهدیدی جدی برای صلح جهانی می‌دانند. نظرسنجی یوگاو نیز نشان داد تنها ۱۷ درصد جمعیت انگلیس معتقدند اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی نشده است. همچنین جنگ علیه ایران، که رژیم آپارتاید اسرائیل یکی از جنگ‌افروزان آن بود، اقتصاد انگلیس را متأثر کرده و هزینه‌های انرژی، مواد غذایی و وام مسکن خانوارها را افزایش داده است و همین هم بر نظرات مردم بی‌تأثیر نیست.