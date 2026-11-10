سخنگوی دولت با تأکید بر ثبات قیمت بنزین در سهمیه‌های موجود، گفت: قیمت بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تغییری نخواهد کرد و اگر قرار باشد در هر رده‌ای تغییری صورت گیرد، حتما پیش از آن با مردم گفت‌وگو خواهد شد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه (19 آبان ماه) با اشاره به اهمیت حفظ معیشت مردم در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی اظهار کرد: معیشت مردم در سال ۱۴۰۴ یکی از اولویت‌های جدی دولت بوده و انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره با هدف حفظ قدرت خرید خانوارها و تبدیل حمایت‌ها به کالابرگ در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: دولت برای اتخاذ این تصمیم با شرایط دشواری مواجه بود و تاکنون بیش از ۸۶۵ هزار میلیارد تومان (۸۶۵ همت) برای تأمین اعتبار این طرح اختصاص یافته و پرداخت شده است.

مهاجرانی با اشاره به دو جنگ و فشارهای اقتصادی و محاصره اقتصادی کشور در یک سال گذشته گفت: با وجود تهدیدهای مطرح‌شده درباره فروپاشی اقتصاد ایران، دولت تلاش کرده است اقدامات مؤثری برای حفظ قدرت خرید مردم انجام دهد.

وی تأکید کرد: بیان اقدامات دولت به معنای نادیده گرفتن مشکلات و کمبودها نیست و دولت از فشارهای موجود بر معیشت و سفره مردم آگاه است.

افزایش ۲ درصدی تولید کشور

با وجود شرایط جنگی

سخنگوی دولت با اشاره به افزایش دو درصدی تولید کشور در شرایط جنگی اظهار کرد: دانشمندان و دانشگاهیان با وجود شرایط موجود به فعالیت خود ادامه داده‌اند و تولید کشور نیز افزایش یافته است.

وی این اتفاق را نشانه جهت‌گیری صحیح علمی و تلاش برای تحقق ایران مقتدر دانست و بر اهمیت استمرار فعالیت‌های علمی و تولیدی تأکید کرد.

افزایش حقوق کارکنان دولت

به تأمین منابع مالی بستگی دارد

مهاجرانی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: دولت و مدیران دستگاه‌ها علاقه‌مند به افزایش حقوق کارکنان هستند و در صورت تأمین منابع مالی، حتماً برای تحقق آن اقدام خواهند کرد.

وی افزود: باید شرایط جنگی و محدودیت‌های اقتصادی کشور را نیز در نظر گرفت. دولت تمایل دارد کارکنانی را که مسئول پیشبرد امور کشور هستند، تا حد امکان از افزایش حقوق و مزایا بهره‌مند کند.

سخنگوی دولت با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور درباره وضعیت معیشتی کارکنان اظهار کرد: رئیس‌جمهور بارها نسبت به شرایط زندگی کارکنان دولت ابراز شرمندگی کرده است و امیدواریم با دستیابی به صلحی عزتمندانه، امکان بهبود وضعیت معیشتی مردم فراهم شود.

مهاجرانی درباره افزایش حقوق در سال ۱۴۰۶ نیز گفت: این موضوع طبق روال بررسی و برای آن برنامه‌ریزی خواهد شد، اما تحقق آن به تأمین منابع بستگی دارد. همچنین به دستگاه‌ها تأکید شده است از طریق ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی، قدرت خرید کارکنان را افزایش دهند.

ثبات قیمت بنزین در سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تا پایان سال

سخنگوی دولت درباره احتمال تغییر قیمت بنزین تصریح کرد: قیمت بنزین در سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تا پایان سال بدون تغییر باقی خواهد ماند.

مهاجرانی افزود: منابع حاصل از اصلاحات ساختاری برای تأمین معیشت مردم و از طریق کالابرگ هزینه خواهد شد. دولت تمایلی ندارد تصمیمات اقتصادی فشار بیشتری بر خانوارها وارد کند.

وی تأکید کرد: در سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی افزایش قیمت نخواهیم داشت و در صورت تصمیم به هرگونه تغییر در سایر بخش‌ها، پیش از اجرا با مردم گفت‌وگو خواهد شد.

مهاجرانی همچنین همراهی مردم در اجرای طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو را در مدیریت مصرف سوخت مؤثر دانست و گفت: رشد مصرف بنزین از ۶ درصد به منفی ۳ درصد رسیده است.

دولت حفظ معیشت و اشتغال مردم را

در اولویت قرار داده است

مهاجرانی با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد: ایران درگیر جنگ با ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی است و دولت تلاش می‌کند فشارهای ناشی از این شرایط بر زندگی مردم را کاهش دهد.

وی افزود: معیشت و سفره مردم از اهداف فشارهای دشمن است و اقداماتی مانند محاصره زمینی و دریایی نیز در همین چارچوب قابل بررسی است.

سخنگوی دولت با تأکید بر مسئولیت دولت در حمایت از شهروندان گفت: علاوه‌بر اجرای طرح‌هایی مانند کالابرگ، حفظ اشتغال پایدار و جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی نیز با جدیت دنبال می‌شود و وضعیت کارگران آسیب‌دیده از تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی باید مورد حمایت قرار گیرد.

وی با اشاره به رویکرد عدالت‌محور دولت در توزیع حمایت‌ها اظهار کرد: اولویت‌بندی نیازها باید مانند اورژانس بیمارستان باشد؛ به این معنا که رسیدگی به افرادی که شرایط اضطراری‌تری دارند، در اولویت قرار گیرد. مهاجرانی ادامه داد: در کنار حمایت از معیشت مردم، برنامه‌های اشتغال پایدار، سرمایه‌گذاری در حوزه کریدورها و توسعه زیرساخت‌ها نیز دنبال خواهد شد.

تقویت تاب‌آوری اجتماعی

با به رسمیت شناختن سلایق مختلف و مدارا

مهاجرانی با اشاره به ضرورت تقویت تاب‌آوری کشور اظهار کرد: تاب‌آوری صرفاً اقتصادی نیست و ابعاد اجتماعی نیز دارد. به رسمیت شناختن سلایق مختلف، مدارا، رواداری و کنار هم ایستادن مردم می‌تواند به تقویت انسجام اجتماعی کمک کند.

وی افزود: دولت برای استمرار تأمین کالاهای اساسی و دارو، افزایش ذخایر راهبردی، تقویت مبادی ورودی و خروجی کشور و تسهیل ترخیص کالا از گمرکات تلاش می‌کند تا فعالیت بخش خصوصی با اختلال مواجه نشود.

سخنگوی دولت با قدردانی از فعالان بخش خصوصی گفت: این بخش در روزهای جنگ، با وجود دشواری‌های اقتصادی، برای استمرار فعالیت‌های کشور تلاش کرده است. وی همچنین تسهیل فعالیت کامیون‌داران، تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی و رفع موانع ارزی را از موضوعات مهم اقتصادی دانست.

به گزارش ایرنا، مهاجرانی در پایان با تأکید بر ضرورت همبستگی اجتماعی اظهار کرد: همان‌گونه که افراد با سلایق و دیدگاه‌های متفاوت در سوگ رهبر شهید، کودکان، ورزشکاران و دیگر عزیزان در کنار یکدیگر قرار گرفتند، باید برای حفظ ایران نیز این همراهی و همدلی را ادامه دهند.

وی ابراز امیدواری کرد با تقویت همبستگی ملی و همکاری مردم و مسئولان، کشور بتواند از شرایط دشوار کنونی عبور کند.