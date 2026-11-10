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کد خبر: ۳۴۱۸۶۷
تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۱
سرویس کیهان » اخبار
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عراقچی:گمانه‌زنی‌ها درباره دیدار دبیر شعام با مقام آمریکایی فاقد هرگونه مبنا و اعتبار است

وزیر امور خارجه، با رد گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده درباره احتمال دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با معاون رئیس‌جمهور آمریکا، این اخبار را فاقد هرگونه مبنا و اعتبار دانست و تأکید کرد که چنین دیداری نه برنامه‌ریزی شده و نه در دستور کار قرار دارد.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در گفت‌وگویی در واکنش به برخی گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های خارجی درباره «احتمال برگزاری نشست میان جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران»، اظهار داشت: این گمانه‌زنی‌ها و خبرسازی‌های رسانه‌ای از اساس بی‌پایه است و هیچ برنامه‌ای برای برگزاری چنین دیداری وجود ندارد.
عراقچی در پاسخ به اینکه ارزیابی جمهوری اسلامی ایران از مواضع اخیر رئیس‌جمهور آمریکا چیست، گفت: نیازی نبود تا رئیس‌جمهور آمریکا از مردم آن کشور بشنود که بر ضد جنگ با ایران هستند و نمی‌خواهند کشورشان مدام در حمایت از رژیم صهیونیستی وارد جنگ شود، او بسیار زودتر باید درک می‌کرد که به هیچ یک از اهداف خود در جنگ با ایران دست نیافته و دست نخواهد یافت.
به گزارش ایرنا، رئیس دستگاه دیپلماسی در ادامه خاطرنشان کرد: طولی نخواهد کشید که ترامپ بفهمد در مورد تحریم و فشار اقتصادی هم به مسیر اشتباه رفته است. جنگ با ایران نه از مسیر نظامی و نه با افزایش تحریم‌ها خاتمه نخواهد یافت. تنها راه چاره استفاده از زبان احترام، به‌کارگیری دیپلماسی و عمل به مطالبات و شروط ایران است که در طرح دو روزه بیان شده و همچنان روی میز است.

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