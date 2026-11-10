مؤسسه ناومان نه یک بنیاد سیاسی آلمانی بلکه یک پوشش امنیتی برای ارتباطات دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی است.

بنیاد فریدریش ناومان آلمان در مراسمی در کلیسای سنت پل فرانکفورت، جایزه خود را به صورت امانی به رضا ربع پهلوی اعطا کرد؛ اما مهم‌تر از این جایزه، گروهی است که این بنیاد را هدایت می‌کند.

فریدریش ناومان، در ظاهر بنیادی وابسته به حزب دموکرات آزاد آلمان (FDP) است که این جایزه را از سال ۲۰۰۶ هر دو سال یک‌بار به افرادی اهدا می‌کند که در گسترش جامعه مدنی لیبرالی نقش دارند. در نگاه نخست، این رویداد یک مراسم نمادین است اما تحلیل ساختار، شبکه ارتباطات و سابقه نهادی عامل اهداکننده، لایه‌های عمیق‌تری را آشکار می‌کند.

در واقع مؤسسه ناومان نه یک بنیاد سیاسی آلمانی بلکه یک پوشش امنیتی برای ارتباطات دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی است؛ بنیاد فریدریش ناومان در سال ۱۹۵۸ به ابتکار تئودور هویس، نخستین رئیس‌جمهور آلمان غربی، تأسیس شد و نام خود را از فریدریش ناومان، سیاستمدار لیبرال آلمانی، گرفته است.

این بنیاد در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۸.۹ میلیون یورو از بودجه دریافت کرده است، این وابستگی مالی به بودجه عمومی، در کنار نزدیکی سیاسی به FDP، به معنای آن است که فعالیت‌های بین‌المللی این بنیاد صرفاً «مدنی» نیست، بلکه در چارچوب راهبرد سیاست خارجی خاص تعریف می‌شود.

بنیاد فریدریش ناومان از سال ۱۹۸۳ دفتر خود در مناطق اشغالی را افتتاح کرده است، این بنیاد تنها بنیاد سیاسی آلمانی است که در مرز تاریخی بین بیت‌المقدس غربی و شرقی فعالیت می‌کند. اما این حضور صرفاً یک فعالیت آموزشی نیست؛ بلکه یک سازوکار نفوذ سیاسی- امنیتی است که در قلب ساختار جغرافیای سیاسی سرزمین‌های اشغالی عمل می‌کند.

بنیاد ناومان یک سازمان آلمانی یا حزبی صهیونی؟

اما مهم‌تر از حضور فیزیکی، پیوند ایدئولوژیک و سیاسی این بنیاد با احزاب صهیونیستی است، بنیاد فریدریش ناومان به طور سنتی با حزب کادیما در ارتباط بوده است؛ این حزب در سال ۲۰۰۵ توسط آریل شارون، نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی تأسیس شد، و بنیاد ناومان کادیما را به عنوان «شریک سیاسی طبیعی» خود در اسرائیل می‌دانست.

کادیما پس از فروپاشی داخلی در سال ۲۰۱۵ منحل شد و حزب «هتنوعا» به رهبری تسیپی لیونی، وزیر خارجه پیشین و رئیس پیشین کادیما با این بنیاد آلمانی ارتباط برقرار کرد، این پیوند به خوبی نشان می‌دهد که بنیاد ناومان نه یک نهاد بیطرف، بلکه بخشی از شبکه احزاب لیبرال- صهیونیستی است که در چارچوب ائتلاف‌های سیاسی رژیم صهیونیستی تعریف می‌شود، البته این بنیاد در بیان این مسئله نیز دچار ابهام نیست و در شعارها خودش را کنار اسرائیل می‌خواند!

لایه پنهان‌تر اما ارتباط این بنیاد با آکادمی تئودور هویس است، آکادمی تئودور هویس واقع در گومرسباخ آلمان، از سال ۱۹۶۷ به عنوان مرکز آموزش بنیاد فریدریش ناومان فعالیت می‌کند. اما این آکادمی صرفاً یک مرکز آموزشی معمولی نیست بلکه میزبان سمینارهایی با مشارکت سازمان‌های نظامی- امنیتی غربی بوده است.

برای نمونه، سمینار «CIOR» (کنفدراسیون بین متحدین افسران ذخیره) در این آکادمی برگزار شده و در آن، موضوع چگونگی یادگیری سازمان‌های نظامی و اطلاعاتی از رویکرد اسرائیل در جذب و آموزش استعدادهای برتر سایبری مورد بحث قرار گرفته است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که آکادمی تئودور هویس نه فقط یک مرکز آموزشی، بلکه یک پلتفرم برای تبادل دانش و رویه‌های عملیاتی میان ساختارهای نظامی- امنیتی غربی و رژیم صهیونیستی است.

پشت‌پرده جایزه صهیونیستی به ربع پهلوی چیست؟

هویت ساختاری بنیاد ناومان با شبکه‌ای از دفاتر خود در سرزمین‌های اشغالی، پیوند با احزاب صهیونیستی و آکادمی تئودور هویس با ارتباطات نظامی و سایبری به خوبی نشان می‌دهد که این مؤسسه یک بازوی نرم برای پیشبرد راهبرد امنیتی غرب در منطقه است.

اعطای جایزه به رضا ربع پهلوی، به معنای ادغام نمادین او در این شبکه است، در واقع این جایزه این مسئله را بهتر از قبل فاش می‌کند که پهلوی نه فقط یک چهره اپوزیسیون، بلکه یک «دارایی» در چارچوب راهبرد نفوذ غرب-صهیونیستی محسوب شده که می‌تواند در سناریوهای مختلف سیاسی مورد استفاده قرار گیرد.

در واقع انتخاب ربع پهلوی نه به دلیل نمایندگی او از مردم ایران، بلکه به دلیل همسویی راهبردی او به عنوان یک کانال قابل کنترل قابل درک است؛ از همین روی باید با دادن جایزه وایرال‌سازی شده تا به عنوان یک آلترناتیو دیده شود.

البته تلاش برای برجسته‌سازی پهلوی با حواشی فراوانی نیز روبه‌رو است، به عنوان مثال روزنامه صهیونی‌ هاآرتص در گزارشی تحقیقی، از فعالیت شبکه‌ای متشکل از ۱۶۵۳ حساب کاربری در ایکس پرده برداشت؛ حساب‌هایی که خود را متعلق به ایرانیان داخل یا خارج کشور معرفی می‌کردند اما در روزهای منتهی به انتخابات رژیم، به شکلی هماهنگ به تبلیغ برای نتانیاهو و حزب لیکود پرداختند.

شبکه‌ای که بنابر اذعان‌ هاآرتص، بخش مهمی از آن پیش‌تر در چارچوب کارزارهای مجازی مرتبط با دیکتاتورزاده پهلوی فعالیت می‌کرد و اکنون، علاوه‌بر تداوم فعالیت‌های مربوط به ایران و خاندان پهلوی، به عرصه رقابت سیاسی داخلی رژیم نیز وارد شده بود.

بر اساس گزارش‌ هاآرتص، شبکه مورد اشاره از ۱۶۵۳ حساب کاربری تشکیل شده که خود را متعلق به ایرانیان داخل کشور یا ایرانیان مهاجر معرفی می‌کردند. این حساب‌ها عمدتا در ایکس فعالیت داشتند و با انتشار مطالب فارسی، انگلیسی و در مواردی عبری، تلاش می‌کردند خود را به عنوان بخشی از افکار عمومی ایران معرفی کنند.

با این حال، بررسی الگوی فعالیت آنها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این حساب‌ها نه با رفتار کاربران عادی، بلکه با الگوهای هماهنگ و غیرطبیعی فعالیت می‌کردند.

گزارش ‌هاآرتص به نقل از یافته‌های شرکت نظارتی «اکسپوز» توضیح می‌دهد این حساب‌ها در روزهای منتهی به انتخابات اخیر اسرائیل، به شکل سازمان‌یافته محتوای یکسان یا بسیار مشابهی منتشر می‌کردند، پست‌های یکدیگر را بازنشر می‌کردند و در فاصله‌های زمانی بسیار کوتاه، موجی از واکنش‌ها را زیر مطالب مشخص به راه می‌انداختند. این الگوها به‌گونه‌ای بود که امکان تشخیص فعالیت هماهنگ و غیر ارگانیک آنها را فراهم می‌کرد.

به گزارش مشرق، یکی از شواهد مهم، نحوه استفاده از زبان و هویت جعلی این حساب‌ها بود. به گفته ‌هاآرتص، اغلب مطالب آنها به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شد و سهم محتوای عبری در فعالیت معمول این شبکه تنها ۳ درصد بود اما در فاصله ساعت ۱۰ شب پیش از انتخابات اسرائیل تا ظهر روز رأی‌گیری، ۳۰ حساب کاربری مجموعا ۵۴ پیام و نظر به زبان عبری منتشر کردند. محتوای این پیام‌ها نیز نه درباره مسائل ایران، بلکه مستقیما خطاب به ساکنان سرزمین‌ اشغالی با هدف تأثیرگذاری بر انتخاب آنها

بود!

این گزارش به خوبی نشان می‌دهد که زبان ربع پهلوی نیز خیلی ساده از فارسی به عبری عوض شده و کنترل او به مانند حساب‌هایش به صورت کامل در اختیار اسرائیل است!