سلمان دارای حکومت مداین بود؛ وقتی سیل آمد، پوستی که زیرش بود برداشت و رفت بالا گفت نَجیَ المُخَفَّفون(سبکباران‌، نجات یافتند) من چیزی ندارم تا آب ببرد. یک پوستی هست آن هم برداشتم. حاکم آنجا بود! اما آنهائی که زیاد کردند، روی هم گذاشتند،- چه اموال دنیا را روی هم گذاشتند و چه ریاست‌ها را روی هم گذاشتند- آنهائی هستند که در آن عالم گرفتاری‌شان زیاد است. و چرا ما این قدر زیاد کنیم گرفتاری‌ها را ؟!

صحیفه امام؛ ج14؛ ص213 | جماران؛ 28 اسفند 1359