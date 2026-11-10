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کد خبر: ۳۴۱۸۶۴
تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۷
سرویس کیهان » اخبار
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در آن عالم گرفتاری‌تان زیاد است(درمکتب امام)

سلمان دارای حکومت مداین بود؛ وقتی سیل آمد، پوستی که زیرش بود برداشت و رفت بالا گفت نَجیَ المُخَفَّفون(سبکباران‌، نجات یافتند) من چیزی ندارم تا آب ببرد. یک پوستی هست آن هم برداشتم. حاکم آنجا بود! اما آنهائی که زیاد کردند، روی هم گذاشتند،- چه اموال دنیا را روی هم گذاشتند و چه ریاست‌ها را روی هم گذاشتند- آنهائی هستند که در آن عالم گرفتاری‌شان زیاد است. و چرا ما این قدر زیاد کنیم گرفتاری‌ها را ؟!
صحیفه امام؛ ج14؛ ص213 | جماران؛ 28 اسفند 1359

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