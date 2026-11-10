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کد خبر: ۳۴۱۸۶۱
تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۷
سرویس کیهان » اخبار
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بلغارستان

تصادف زنجیره‌ای مرگبار

وقوع تصادف زنجیره‌ای گسترده در بخشی مه‌آلود از یک بزرگراه در بلغارستان منجر به درهم‌کوبیده شدن و واژگونی خودروهای سواری و کامیون‌ها در هر دو سوی جاده شد.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، رسانه‌های داخلی بلغارستان به نقل از یک فرماندار محلی گزارش دادند صبح سه‌شنبه به وقت محلی در پی وقوع دو تصادف زنجیره‌ای همزمان بین حدود ۵۰ خودرو در بزرگراهی نزدیک شهر «یامبول» در جنوب‌شرق این کشور، بیش از ۱۰ نفر جان باختند. مقامات محلی می‌گویند حدود ۵۰ خودروی سواری و کامیون در این حادثه درگیر بوده‌اند. کاهش دید ناشی از مه، عامل بروز این تصادف عنوان شده است. یک هواپیمای دولتی به بورگاس اعزام شد تا مجروحان این تصادف را به بیمارستان‌هایی در صوفیه، پایتخت این کشور منتقل کند.

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