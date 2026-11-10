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کد خبر: ۳۴۱۸۶۰
تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۷
سرویس کیهان » اخبار
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آمریکا

آنفلوآنزا ۱۴۰۰ قربانی گرفت

طبق تازه‌ترین گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا، تا پایان اکتبر ۲۰۲۶ آنفلوآنزا دست‌کم حدود
۲۵ هزار نفر را راهی بیمارستان کرد و جان دست‌کم هزار و 400 نفر را نیز گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فصل سرما هنوز به اوج نرسیده، اما آنفلوآنزا در آمریکا زودتر از معمول قدرت‌نمایی می‌کند. طبق تازه‌ترین گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا، تا پایان اکتبر ۲۰۲۶ دست‌کم یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به آنفلوآنزا مبتلا شده‌اند. این بیماری تاکنون حدود ۲۵ هزار نفر را راهی بیمارستان کرده و جان دست‌کم هزار و 400  نفر را گرفته است. مرگ سه کودک نیز در فصل جاری ثبت شده است. فعالیت ویروس در بسیاری از مناطق آمریکا رو به افزایش است، اما هنوز نمی‌توان شدت نهایی فصل را پیش‌بینی کرد.

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