فروش کاخ تاریخی خانوادگی به نفع کودکان غزه

یک بانوی ۷۵ساله ایتالیایی تصمیم گرفته کاخ تاریخی خانواده‌اش را که قدمت آن به قرن هجدهم میلادی بازمی‌گردد، به فروش بگذارد و درآمد حاصل از آن را برای حمایت از درمان کودکان غزه اهدا کند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فلسطینی صفا، «یوجینیا گرانیتو» در توضیح انگیزه‌های این اقدام بشردوستانه خود گفت: دیدن تصاویر کودکان فلسطینی که اعضای بدن خود را از دست می‌دهند یا تحت عمل‌های جراحی سخت و بدون بی‌حسی قرار می‌گیرند، زخم عمیقی در قلب او برجای گذاشته است. وی تأکید کرد: کمک به کسانی که نیازمند درمان هستند، بسیار فراتر از هرگونه وابستگی مادی به مکان است. گرانیتو تنها به اهدای کمک اکتفا نکرد، بلکه شرط کرد که هنگام تنظیم و ثبت سند رسمی فروش، نماینده‌ای از سازمان پزشکان بدون مرز حضور داشته باشد تا از وصول کامل وجوه برای هدف موردنظر اطمینان حاصل کند. این بانوی ایتالیایی تأکید کرد که آرزو دارد درآمد حاصل از فروش این کاخ تاریخی خانوادگی صرف احداث یک بیمارستان برای کمک به زنده‌ماندن کودکان غزه شود. این اقدام بی‌نظیر در چارچوب گسترش موج همبستگی مردمی در ایتالیا با مردم نوار غزه و ابتکارات گسترده اجتماعی صورت‌گرفته است، تا گرانیتو از این طریق تأکید کند که برخی فداکاری‌ها می‌توانند خاطرات گذشته را به امید و زندگی تازه‌ای برای کودکانی تبدیل کنند که چشم‌انتظار یاری‌ هستند. بنا به گزارش رسانه‌های ایتالیا، کاخ یاد شده در «روکا چیلنتو» در حوزه شهرداری «لوسترا» در استان سالرنو در جنوب ایتالیا واقع است و نسل اندر نسل در اختیار خانواده گرانیتو بوده و سابقه آن به سال ۱۷۵۱ بازمی‌گردد.