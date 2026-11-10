قتل پیرزن مبتلا به آلزایمر برای سرقت طلا

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری فردی خبر داد که با سوءاستفاده از بیماری آلزایمر پیرزن همسایه، پس از سرقت طلاهای چند میلیاردی وی را به قتل رسانده و جسدش را دفن کرده بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، سرهنگ اصغر خدایی گفت: همکاران ما در اداره پیگیری پرونده‌های فقدانی، روزهای گذشته پرونده‌ای به دست‌شان رسید که مربوط به یک خانم مسن مبتلا به بیماری آلزایمر بود.

خدایی افزود: پیگیری‌های زیادی انجام شد و سرنخ‌های خوبی از حوالی محل سکونت وی به دست آمد. بعد از مدت‌ها تحقیقات مشخص شد یکی از همسایگان که در همان محل سکونت داشته، با اطلاعی که از آلزایمر این خانم داشتند، وی را سوار خودرو کرده است.

وی ادامه داد: این فرد به واسطه طلاهای قابل‌توجهی که خانم در اختیار داشت، وی را سوار خودرو کرده و به منطقه‌ای خارج از شهر تهران برده، بعد از سرقت، وی را به قتل می‌رساند و برای اینکه ردی جسد به جا نماند، آن را خارج از شهر دفن می‌کند و با طلاهای سرقتی اموال باارزشی برای خودش تهیه می‌کند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: همکاران ما در تحقیقات موفق شدند این فرد را شناسایی کنند و بر اساس دلایل و مدارکی که وجود داشت، متهم دستگیر شد و به ارتکاب این قتل اعتراف کرد.

خدایی اظهار اشت: این فرد سابقه خاصی نداشت و فقط به واسطه طلاهای زیاد و قابل‌توجهی که خانم مسن در اختیار داشته و اطلاع از آلزایمرش، به بهانه کمک او را سوار خودرو کرده و این حادثه را رقم زده است. ارزش اموال سرقت‌شده حدود دو تا سه میلیارد تومان برآورد می‌شود.