بازداشت ۲۵۳ سارق و مالخر و کشف 115 میلیارد تومان اموال سرقتی در پایتخت

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری ۲۵۳ نفر سارق و مالخر در یک اقدام ضربتی پلیس از ابتدای هفته خبر داد.

به گزارش ایسنا، سردار عباسعلی محمدیان در حاشیه طرح دستگیری سارقان که صبح دیروز برگزار شد، گفت: همکاران من در مجموعه پلیس آگاهی موفق شدند از ابتدای هفته تاکنون با یک اقدام ضربتی ۲۵۳ نفر سارق و مالخر را دستگیر کنند. این اقدام پیش از این با شناسایی و پیدا کردن مکان‌ها و جرم‌یابی آنها انجام شده بود و دستگیری این افراد ظرف ۴۸ تا ۷۲ساعت کار بزرگی بود.

محمدیان افزود: ارزش ریالی اموالی که تاکنون به دست آمده بیش از ۱۱۵ میلیارد تومان است.

کشف چند کامیون لوازم جعلی بهداشتی و آرایشی

وی ادامه داد: در بین کشفیات چند کامیون مواد شوینده و بهداشتی تقلبی بوده که از ورود این کالاها به بازار و توزیع آنها جلوگیری شده است.

بازگرداندن اموال به مالباختگان؛ اولویت پلیس

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اظهار داشت: در حوزه سرقت همچنان به قولی که فرمانده کل انتظامی کشور به مردم داده پایبند هستیم؛ یعنی برگرداندن مال مالباخته به دست صاحبش. امروزه بنابر این است که از هر کسی که دستگیر می‌شود، سؤال شود که سرانجام اموال چه شد و اگر تبدیل کرده باشد، نتیجه آن درآمد چه شده تا بتوان اموال فرد را توقیف کرده و خسارت مالباخته را داد. بخش زیادی از اموالی که امروز به دست آمده هنوز مالباختگان آن شناسایی نشده‌اند، ولی همکاران ما شبانه‌روزی تلاش می‌کنند اموال را به مالباختگان برگردانند.

کشف ۱۵ خودرو و بیش از ۳۰ موتورسیکلت

محمدیان گفت: ۱۵ دستگاه خودروی سرقتی تا این لحظه انتقال داده شده ولی بیش از ۲۰ دستگاه دیگر ردیابی شده که در استان‌های مختلف فروخته شده و باید یکی‌یکی برگردانده شوند و تعیین اصالت شوند و به مالباخته تحویل داده شوند. همچنین بیش از ۳۰ دستگاه موتورسیکلت‌ نیز کشف شده است.