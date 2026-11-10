کشف ۱۲ میلیون و 400 هزار لیتر سوخت قاچاق در طرح 5 روزه پلیس اقتصادی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف بیش از ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در جریان اجرای طرح پنج‌روزه مقابله با قاچاق سوخت در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی با تشریح نتایج اجرای این طرح گفت: در این عملیات بیش از هزار و 600 فقره پرونده قضایی برای قاچاقچیان سوخت تشکیل و بیش از سه هزار و 300 دستگاه خودروی شوتی و حامل سوخت قاچاق توقیف شد.

رحیمی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق سوخت در سال جاری نیز با اجرای طرح‌های سراسری پلیس امنیت اقتصادی دنبال شده است، افزود: تا هفتم مهرماه امسال بیش از ۱۹۱ میلیون لیتر انواع سوخت قاچاق کشف و بیش از ۱۶ هزار دستگاه خودروی حامل سوخت توقیف شده بود.