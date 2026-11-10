دبیر کمیته شیر مدارس وزارت آموزش‌وپرورش از توسعه سبد تغذیه رایگان در مدارس ابتدایی خبر داد.

حسین اسداللهی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به ارتقای برنامه‌های حمایتی از دانش‌آموزان اظهار داشت: طرح تغذیه رایگان در مدارس یکی از طرح‌های حمایتی بسیار موفق و پربازده است. امسال با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان و تأمین ویتامین‌ها و مواد مغذی موردنیاز آنها، سبد تغذیه رایگان مدارس ابتدایی دولتی توسعه یافته و تکمیل شده است.

اسداللهی درباره جزئیات اقلام این بسته گفت: علاوه بر برنامه 30 نوبت شیر رایگان، 30 نوبت میان‌وعده مغذی نیز برای دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است. این میان‌وعده‌ها شامل نان سبوس‌دار با تکه‌های خرما (نان خرمایی) و نان روغنی تهیه شده با شهد توت و خرما است که مطابق با استانداردهای بهداشتی دقیق تولید می‌شوند. در برخی استان‌ها نیز شیر و اقلام توزیعی با ویتامین D غنی‌سازی شده‌اند. وی با تأکید بر سلامت‌محور بودن این محصولات افزود: در ترکیب این نان‌ها از شکر صنعتی استفاده نشده و شرکت‌های توانمند و قوی در حوزه تولید و توزیع نان در این طرح با ما همکاری می‌کنند.

دبیر کمیته شیر مدارس درخصوص نحوه و فرآیند آغاز توزیع بیان داشت: توزیع تغذیه رایگان در استان‌های مختلف کشور در کنار شیر آغاز شده و به‌تدریج سراسری خواهد شد. همچنین روند تأمین و توزیع شیر مدارس در 25 استان کشور کلید خورده و به‌زودی در سایر استان‌ها نیز تکمیل و ارسال خواهد شد.