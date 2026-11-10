با ورود دادستانی تهران، برخورد قاطع قضایی با جریانات سازمان‌یافته از قبیل بی‌حجابی و برهنگی که مبادرت به ارتکاب و توسعه ناهنجاری‌های اجتماعی می‌کنند، در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری میزان، در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر شناسایی و برخورد جریانات سازمان‌یافته از قبیل بی‌حجابی و برهنگی که مبادرت به ارتکاب و توسعه ناهنجاری‌های اجتماعی می‌کنند، با ورود دادستانی تهران، برخورد قاطع قضایی با این جریان‌ها در حال پیگیری است.

در این چارچوب تعدادی از عوامل وابسته به این جریان‌ها که به‌صورت آشکارا بی‌حجابی و بی‌عفتی را ترویج می‌دادند در خیابان ایرانشهر دستگیر شدند.

دادستانی تهران، ضمن هشدار به افرادی که به ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی در سطح شهر اقدام می‌کنند، تأکید کرد با هماهنگی ضابطان قضایی با هرگونه رفتاری که درصدد ترویج برهنگی، بی‌بندوباری در جامعه باشد، براساس قانون برخورد خواهد شد.