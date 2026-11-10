# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

وصیت رهبر شهید

لیا آبنوس: «میگن وصیت رهبری سوخته، وصیت آشکار که داشتن: مذاکره با آمریکا هم خیانته هم حماقت، هیچ‌وقت به مذاکره آمریکا خوش‌بین نیستم، توافق نکردن بهتر از توافق بد است، با مذاکره آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه دلیل؟ تجربه، مذاکره نباید کرد، عاقلانه، هوشمندانه، شرافتمندانه نیست...»

به امید آزادی

ارجمند با انتشار این تصویر نوشت: «زوج فلسطینی که در غزه ازدواج کردند. ان‌شاءالله اولین سالگرد ازدواجتون رو در روزگاری جشن بگیرید که اسمی از این رژیم جعلی روی نقشه جهان باقی نمونده باشه.»

گوشه‌ای از توان ایران قوی

سعید بامرام با انتشار این تصویر نوشت: «شهر موشکی جدید سپاه، خودش میتونه سه تا جنگ دیگه رو تأمین کنه.»

روی سر وطن منت نگذارید

مینو خالقی: «یک اصل کلی: در ایران ماندن، مهاجرت نکردن و پاسخ مثبت ندادن به دشمنان این سرزمین، امتیازی نیست که کسی بابت آن بر سر وطن منت بگذارد. وقتی می‌توان پرسید آنها که رفتند، به شبکه‌های دشمن پیوستند یا در قامت اپوزیسیون ظاهر شدند، دقیقاً چه دستاوردی داشته‌اند؟ منت‌دار وطن باشیم نه منت‌گذار!»

ایران شکست نخورده

دان وینسلو، نویسنده پرفروش آمریکایی: «۱. ایران شکست نخورده ۲. ایران به تمام دنیا نشان داده که ترامپ تا چه اندازه ضعیف است ۳. همه متحدان ما از پیوستن به این جنگ غیرقانونی و غیراخلاقی خودداری می‌کنند ۴. دولت ترامپ همچنان درباره جنگ ترامپ علیه ایران دروغ می‌گوید ۵. قیمت بنزین همچنان سر به فلک کشیده.»

منافع حزبی و انصاف

علیرضا زادبر: «حجم باران اخیر تهران می‌توانست آسیب‌های بزرگی به شهر و مردم وارد کند. باران چند ماه تهران ظرف سه روز بارید. خوب مدیریت کردند. از چند ماه پیش با لایروبی و حتی در نظر گرفتن بدترین سناریوها در کانال‌هایی که برای مدیریت آب در نظر گرفته بودند. اما چون شهردار زاکانی است و از طیف سیاسی مدنظر نیست و چون در ایران همه‌چیز قربانی جناح‌بازی می‌شود، حاضر نیستند انصاف به خرج دهند و بگویند: به وظیفه‌تان خوب عمل کردید آقای شهردار! منافع حزبی همه‌چیز را از آدم می‌گیرد، به‌خصوص انصاف را.»