وزیر ورزش و جوانان در سومین جلسه شورای عالی مبارزه با دوپینگ بر شکستن رکورد میانگین تعداد تست‌های دوپینگ سالانه ورزش کشور تأکید کرد و گفت این عدد باید فراتر از ۱۰۰۰ نمونه باشد.

سومین جلسه شورای عالی مبارزه با دوپینگ صبح دیروز به ریاست وزیر ورزش و جوانان برگزار شد. در این نشست معاونین وزارتخانه، رؤسای کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک، نمایندگان وزارتخانه‌های آموزش‌و‌پرورش، بهداشت‌و‌درمان و آموزش پزشکی، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.

دنیامالی وزیر ورزش در این جلسه عنوان داشت: این افتخار است که ایران نیز در جمع کشورهای توسعه‌یافته جهان در مبارزه با دوپینگ قرار گرفته است اما ما باید بدانیم علت این که در زیرگروه سوم این سطح هستیم، چه چیزی است و از الان تلاش کنیم با افزایش میزان نمونه‌گیری‌ها در مسابقات و تمرینات مختلف در زیر‌گروه یک یعنی A قرار بگیریم.

وزیر ورزش و جوانان به رغم رشد ورزش بانوان و افزایش تعداد نمونه‌های دوپینگ این حوزه تأکید کرد که نباید به این آمار قائل بود: ورزش ایران در دو سال گذشته حدود ۵ هزار مدال در میادین بین‌المللی کسب کرده است که از این تعداد حدود ۱۸۰۰ مدال آن متعلق به زنان بوده است. ما نباید به نمونه‌گیری ۲۰ درصدی بانوان اکتفا کنیم. باید به مرحله‌ای برسیم که این عدد متناسب‌سازی شود و یک‌سوم این تست‌ها در بخش ورزش زنان انجام شود. دنیامالی در واکنش به تعداد تست‌های دوپینگی که طی بازه زمانی یک سال اخذ می‌شود، اظهار داشت: میانگین تعداد تست‌هایی که ما در یک سال می‌گیریم، بین ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ عدد بوده است اما باید این رقم بهبود بخشیده شود و از مرز ۱۰۰۰ نمونه فراتر برود. در حال حاضر ۵۵۵ نمونه در سال جاری اخذ شده است. انتظار داریم این عدد تا پایان سال افزایش پیدا کند و رکورد بزند.

وی در ادامه این مطلب به بازی‌های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس اشاره کرد و افزود: باید برنامه ویژه‌ای برای این رویداد بزرگ داشته باشیم. ۷،۸ رشته را به طور خاص برای بازی‌های المپیک مورد توجه قرار دهیم و لحظه‌ای از آن‌ها غفلت نکنیم. در بخش پارالمپیک هم سه رشته دوومیدانی، وزنه‌برداری و شنا باید حتماً مرکز توجه باشند، چرا که بیشترین سهم را در سبد مدالی ایران دارند. همچنین به منظور سهولت در ارسال سریع نمونه‌های دوپینگ به آزمایشگاه‌های خارج از کشور و برطرف‌کردن دغدغه پرداخت هزینه‌های ارزی آن، وزیر ورزش و جوانان دستور داد تا این موضوع در شورای عالی ورزش کشور پیگیری و مصوب شود. طوری که از این پس فدراسیون پزشکی ورزشی به‌طور مستقل هزینه مربوطه را پرداخت کند.