رئیس فدراسیون وزنه‌برداری معتقد است بازی‌های آسیایی ناگویا موجب شد که تیم ملی در مسابقات جهانی چین به مدال‌های بیشتری دست پیدا نکند.

سجاد انوشیروانی پس از بازگشت تیم ملی وزنه‌برداری از مسابقات قهرمانی جهان نینگبو چین با اشاره به اینکه تمرکز اصلی تیم ملی ایران در سال جاری بازی‌های آسیایی ناگویا بود و خوشبختانه در آن رقابت‌ها به هدفمان رسیدیم، اظهار کرد: ملی‌پوشان ما کمی زودتر به اوج آمادگی رسیدند و اعتقاد دارم اگر زمان‌بندی اوج آمادگی را به شکلی تنظیم می‌کردیم که دیرتر رخ دهد و مسابقات جهانی اولویت بیشتری داشت، می‌توانستیم در نینگبو چین مدال‌های بیشتری کسب کنیم. البته پیش‌بینی می‌کردیم با توجه به شرایط آماده‌سازی، چنین اتفاقی رخ دهد به‌ ویژه در ۴ وزنه بالاتر که اوزان اصلی و هدف ما بود و با تیم‌های مطرح جهان در رقابت هستیم. رئیس فدراسیون وزنه‌برداری با تأکید بر اینکه به مسیری که برای المپیک انتخاب کرده‌ایم اعتقاد داریم، گفت: امیدوارم سال آینده با تکرار عنوان قهرمانی تیمی در مسابقات جهانی ارمنستان نشان دهیم که وزنه‌برداران ما همچنان در مسیر پیشرفت قرار دارند و با قدرت بیشتری به سمت المپیک حرکت می‌کنیم. همچنان معتقدم تیم ملی ایران می‌تواند یکی از بهترین نتایج تاریخ خود را در المپیک کسب کند. انوشیروانی در مورد قهرمانی تیم ملی کره شمالی نیز اظهار کرد: کره ‌شمالی در اوزان سبک واقعاً شرایط بسیار خوبی دارد و از چین و ویتنام عبور کرده است و با رکوردهای خیره‌کننده عملکرد چشمگیری در این دوره مسابقات داشت.