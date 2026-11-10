موفقیت تاریخی کشتی ایران در رقابت‌های جهانی آستانه، بهانه‌ای شد تا رئیس فدراسیون فوتبال با حضور در فدراسیون کشتی، این افتخارآفرینی را به علیرضا دبیر تبریک بگوید.

کشتی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان آستانه قزاقستان بارِ دیگر قدرت خود را به رخ رقبای جهانی کشید و با ثبت نتایجی درخشان، یکی دیگر از موفق‌ترین حضورهای خود در سال‌های اخیر را تجربه کرد. تیم ملی کشتی فرنگی با کسب ۹ مدال از ۱۰ مدال ممکن، مقتدرانه بر سکوی نخست جهان ایستاد تا قهرمانی سال گذشته خود را تکرار کند. اتفاقی که نشان داد فرنگی‌کاران ایران همچنان یکی از قدرت‌های بلامنازع کشتی دنیا هستند. در سوی دیگر، تیم ملی کشتی آزاد ایران نیز با کسب ۶ مدال رنگارنگ که دو مدال آن طلا بود، در جایگاه سوم مسابقات قرار گرفت. آزادکاران ایران در شرایطی پایین‌تر از آمریکا و روسیه ایستادند که مجموع نتایج دو رشته آزاد و فرنگی، اتفاق ویژه‌ای را برای ورزش ایران رقم زد. ایران تنها کشور حاضر در این رقابت‌ها بود که توانست در هر دو رشته روی سکوی جهانی قرار بگیرد. این افتخارآفرینی در شرایطی رقم خورد که علیرضا دبیر در سال‌های اخیر ریاست فدراسیون کشتی را برعهده داشته و موفقیت‌های تیم‌های ملی در رقابت‌های بین‌المللی، یکی از اتفاقات مهم دوران مدیریتی او بوده است. حالا قهرمانی دوباره فرنگی‌کاران و کسب عنوان سومی آزادکاران در آستانه، یک دستاورد دیگر به کارنامه فدراسیون کشتی اضافه کرده است. اما نکته جالب پس از این موفقیت بزرگ، حضور یک مهمان ویژه در ساختمان فدراسیون کشتی بود. روز گذشته و حوالی ظهر، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، به فدراسیون کشتی رفت و دیداری با علیرضا دبیر داشت. تاج در این ملاقات کوتاه، موفقیت اخیر تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در رقابت‌های جهانی را به رئیس فدراسیون کشتی تبریک گفت تا دیدار این دو رئیس فدراسیون، به نوعی با تبریک افتخارآفرینی اخیر کشتی ایران همراه شود.