فرآیند ثبت‌نام از داوطلبان احراز پست ریاست و اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون هندبال از نهم آبان‌ماه آغاز شده و تا 20 آبان ادامه خواهد داشت.

طبق اطلاعیه منتشره فدراسیون هندبال، فرآیند ثبت‌نام از داوطلبان احراز پست ریاست و اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون هندبال برای انتخابات سال ۱۴۰۵، از نهم آبان‌ماه آغاز شده و تا 20 آبان ادامه دارد. دوره چهار ساله ریاست علیرضا پاکدل در فدراسیون هندبال 10 اسفندماه سال جاری به پایان خواهد رسید و برای برگزاری به موقع انتخابات در اسفندماه سال جاری، با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان فرآیند ثبت‌نام از نامزدها هم اکنون آغاز شده است. چند روز قبل اسبقیان، معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان از پایان طرح انتخاب سرپرست برای فدراسیون‌ها خبر داده بود و بدین ترتیب مجامع انتخاباتی فدراسیون‌ها به موقع و بلافاصله بعد از پایانِ دوره 4 ساله هر رئیس فدراسیون برگزار می‌شود.