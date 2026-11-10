فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۱۸۴۶
تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

ثبت‌نام از نامزدهای ریاست فدراسیون هندبال

فرآیند ثبت‌نام از داوطلبان احراز پست ریاست و اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون هندبال از نهم آبان‌ماه آغاز شده و تا 20 آبان ادامه خواهد داشت.
طبق اطلاعیه منتشره فدراسیون هندبال، فرآیند ثبت‌نام از داوطلبان احراز پست ریاست و اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون هندبال برای انتخابات سال ۱۴۰۵، از نهم آبان‌ماه آغاز شده و تا 20 آبان ادامه دارد. دوره چهار ساله ریاست علیرضا پاکدل در فدراسیون هندبال 10 اسفندماه سال جاری به پایان خواهد رسید و برای برگزاری به موقع انتخابات در اسفندماه سال جاری، با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان فرآیند ثبت‌نام از نامزدها هم اکنون آغاز شده است. چند روز قبل اسبقیان، معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان از پایان طرح انتخاب سرپرست برای فدراسیون‌ها خبر داده بود و بدین ترتیب مجامع انتخاباتی فدراسیون‌ها به موقع و بلافاصله بعد از پایانِ دوره 4 ساله هر رئیس فدراسیون برگزار می‌شود.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

این بازی را باید به هم زد(یادداشت روز)

حرف آخر!(گفت و شنود)

پس از وزیرخزانه‌داری آمریکا، وزیرخارجه فرانسه هم به غلط‌کردن افتاد

شهادت نیروی ویژه دریایی سپاه طی سانحه رانندگی در جاده بندر خمیر

آمریکا اگر اهل منطق و مذاکره بود جنگ به راه نمی‌انداخت

عملیات روانی ایران در قلب سرزمین‌های اشغالی

جنگ ایران و نفرت از اسرائیل باعث شکست ما شد خسارت‌های جنگ را از اعراب می‌گیرم

«کوروش زارعی» در جوار حضرت معصومه(س) به خاک سپرده خواهد شد

مشاور سابق ترامپ: آمریکا اگر به جنگ ادامه دهد ستون فقراتش خواهد شکست

اقدامات پیشگیرانه شهرداری و آماده‌باش کامل ۱۰ هزار نیرو برای بارندگی کم‌سابقه تهران