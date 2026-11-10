رونمایی از لیست نماینده والیبال ایران در آسیا

سرمربی تیم فولاد سیرجان ایرانیان ترکیب این تیم در لیگ مردان آسیای مرکزی ۲۰۲۶ را اعلام کرد.

رقابت‌های والیبال لیگ مردان آسیای مرکزی (قهرمانی باشگاه‌ها) از ۲۴ آبان تا یکم آذرماه به میزبانی شهر بوبانشور کشور هند برگزار خواهد شد. تیم فولاد سیرجان ایرانیان به عنوان نماینده والیبال ایران با ۱۴ بازیکن در این رقابت‌ها شرکت می‌کند و کاروان این تیم ساعت ۱۶ دیروز از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) راهی هند شد. بهروز عطایی سرمربی تیم فولاد سیرجان فهرست بازیکنان اعزامی این تیم به لیگ مردان آسیای مرکزی را به قرار زیر اعلام کرد: على رمضانى و اشکان حق‌دوست، على حاجى‌پور و ابوالفضل پاشا‌امیرى، امین خواجه‌خلیلى، اسماعیل مسافر، سینا نیک‌پور و عرفان جلالی‌نژاد، محمد ولى‌زاده، امیرحسین توخته، على شفیعى و رضا محمودآبادى، مهران توانا و رسول شهسوارى. گفتنی است تیم فولاد سیرجان ایرانیان نایب‌قهرمان آسیا ۲۰۲۶ در رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های جهان ۲۰۲۶ که از ۲۴ تا ۳۰ آذرماه سال جاری در لهستان برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد و حضور در رقابت‌های هند می‌تواند دیدارهای تدارکاتی مناسبی برای این تیم برای حضور شایسته در رقابت‌های جهانی باشد.