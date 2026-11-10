*تیم کشتی آزاد استقلال که امسال چند مدعی جهانی را برای شرکت در لیگ برتر جذب کرده، با محمد نخودی نایب‌قهرمان جهان در وزن ۷۹ کیلوگرم هم قرارداد بست.‌ مهدی یوسفی، ابوالفضل رحمانی و ابوالفضل محمدنژاد از قهرمانان امیدهای جهان نیز در تیم استقلال هستند. امیرحسین فیروزپور نیز با این تیم قرارداد بسته بود اما بعد از شکستگی دست و جراحی نمی‌تواند برای این تیم کشتی بگیرد. غلامرضا محمدی سرمربی تیم استقلال اراک است.

*علی دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی، در حکمی حرمت‌السادات زبردست را به‌عنوان سرپرست نایب‌رئیسی این فدراسیون منصوب کرد.

*در ادامه هفته چهارم لیگ برتر والیبال عصر امروز(چهارشنبه) شش دیدار به میزبانی شهرهای تهران، اردکان، اصفهان، اسلامشهر، تبریز و قزوین برگزار می‌شود.