اخبار ورزش جهان

پوچتینو گزینه اصلی جانشینی کریک

در منچستریونایتد

بحران نتایج منچستریونایتد و تداوم ناکامی‌های این تیم در لیگ برتر انگلیس، احتمال برکناری مایکل کریک را افزایش داده است. به گزارش رسانه‌های انگلیسی، مدیران باشگاه در حال بررسی تغییر سرمربی هستند و مائوریسیو پوچتینو، سرمربی تیم ملی آمریکا، گزینه اصلی جانشینی کریک محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش ESPN، پوچتینو در صدر فهرست گزینه‌های منچستریونایتد قرار دارد و بند آزادسازی قرارداد او حدود ۱۰ میلیون دلار است. ادی هاو و یولیان ناگلزمن نیز دیگر گزینه‌های احتمالی هدایت شیاطین سرخ هستند.

منچستریونایتد پس از تساوی ۴ بر ۴ مقابل استون‌ویلا، با ۸ امتیاز در رتبه هجدهم جدول لیگ برتر قرار گرفته است. با وجود افزایش فشارها، کریک تأکید کرده قصد استعفا ندارد و امیدوار است شرایط تیم را بهبود ببخشد. تصمیم نهایی مدیران باشگاه درباره آینده این سرمربی هنوز اعلام نشده است.

ونگر در آستانه نامزدی ریاست فیفا

آرسن ونگر ۷۷ ساله، سرمربی سابق آرسنال و مدیر فعلی توسعه جهانی فوتبال فیفا، در حال بررسی نامزدی برای ریاست این نهاد و رقابت با جیانی اینفانتینو است.

اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) در تلاش است ونگر را برای حضور در انتخابات متقاعد کند و امیدوار است تا پایان این هفته گزینه مورد حمایت خود را معرفی کند. با این حال، ونگر هنوز تصمیم قطعی خود را نگرفته و نامزد نهائی یوفا محسوب نمی‌شود.

ونگر در دوران ۲۲ ساله حضورش در آرسنال، سه قهرمانی لیگ برتر انگلیس، از جمله فصل تاریخی بدون شکست ۰۴-۲۰۰۳ و هفت قهرمانی جام حذفی را به دست آورد. او از سال ۲۰۱۹ مسئولیت توسعه جهانی فوتبال و برنامه‌های استعدادیابی و آموزش مربیان در فیفا را بر‌عهده ‌دارد. تاکنون کوزو تاشیما، رئیس افتخاری فدراسیون فوتبال ژاپن و رامون وگا، مدافع سابق تاتنهام، نامزدی خود را اعلام کرده‌اند. این در حالی است که اینفانتینو همچنان از حمایت قابل‌توجه فدراسیون‌های آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی برخوردار است و شانس بالایی برای پیروزی در انتخابات دارد.