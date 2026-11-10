تیم ملی فوتبال، زمینی از آبادان به بصره رفت

به دلیل عدم صدور مجوز پرواز مستقیم از سوی عراق، اعضای تیم ملی فوتبال ایران، زمینی به بصره سفر کرد.

قرار بود اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری بازی‌های تدارکاتی در فیفادی آبان‌ماه با پرواز مستقیم راهی بصره عراق شوند. از هفته گذشته مجوز پرواز صادر شده بود اما در آستانه پرواز دیروز، دولت عراق اعلام کرد امکان پرواز مستقیم وجود ندارد.

با‌توجه به فراهم‌نشدن پرواز مستقیم از تهران به بصره، اعضای تیم ملی دیروز با پرواز راهی آبادان شدند و سپس به صورت زمینی عازم بصره شدند.

شاگردان امیر قلعه‌نویی شنبه 23 آبان از ساعت 18:30 به وقت تهران به مصاف فلسطین می‌روند و سه‌شنبه 26 آبان از ساعت 19:45 به وقت تهران برابر عراق به میدان خواهند رفت.

قلعه‌نویی: می‌خواهیم به ترکیبی متوازن برسیم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بر برنامه کادر فنی برای جوان‌گرایی و ایجاد توازن میان بازیکنان جوان و باتجربه تأکید کرد.

امیر قلعه‌نویی در حاشیه سفر کاروان تیم ملی فوتبال ایران از مسیر منطقه آزاد اروند و مرز شلمچه به مقصد بصره عراق، با اشاره به برنامه‌های کادر فنی برای آماده‌سازی تیم ملی گفت: بازیکنان باتجربه‌ای که در سال‌های گذشته برای تیم ملی زحمت کشیده‌اند همچنان در برنامه‌های ما قرار دارند و اگر در شرایط آرمانی باشند، سن برای ما ملاک انتخاب نخواهد بود.

او در خصوص تغییراتی که در لیست تیم ملی ایجاد شده توضیح داد: در این دو فیفادی تصمیم داریم فرصت بیشتری در اختیار بازیکنان جوان قرار دهیم تا به ‌تدریج و در آستانه جام ملت‌های آسیا، ترکیبی متوازن از بازیکنان جوان و باتجربه در اختیار داشته باشیم. هر بازیکنی که عملکرد بهتری داشته باشد و بتواند خود را با تفکرات تاکتیکی کادر فنی هماهنگ کند، شانس حضور در تیم ملی را خواهد داشت.

فحاشی ایلدروم به خانواده آسانی

و اعتراض داوران VAR

جلسه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال برای رسیدگی به پرونده آسانی با حضور این بازیکن به‌صورت مجازی برگزار شد.

درگیری یاسر آسانی با علیرضا ایلدروم، کمک‌‌داور دیدار استقلال خوزستان و استقلال تهران که در نهایت به اخراج این بازیکن آلبانیایی پایتخت منجر شد، به یکی از پرونده‌های مهم این روزهای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تبدیل شده است. اتفاقی که در ابتدا با انتشار تصاویر حرکت زشت آسانی خطاب به کمک‌داور و اخراج او از زمین مسابقه مورد توجه قرار گرفت، اما پس از پایان بازی ابعاد تازه‌ای پیدا کرد و مشخص شد ایلدروم نیز در شکل‌گیری این درگیری تأثیر داشته است.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی ابتدائی گزارش ناظر و داوران بازی، یاسر آسانی را برای ارائه توضیحات درباره حرکت زشت خود به جلسه امروز(چهارشنبه) این کمیته احضار کرد. اما به دلیل تعطیلی مسابقات لیگ برتر و سفر یاسر آسانی به کشورش، جلسه بررسی این پرونده و توضیحات آسانی روز دوشنبه به صورت مجازی برگزار شده و ‌هافبک استقلال توضیحات مفصلی درباره درگیری با ایلدروم و دلایل حرکت زشت خود ارائه کرده است. آسانی تأکید کرده به هیچ عنوان قصد بی‌احترامی نداشته اما ایلدروم در چندین صحنه با او برخورد بدی انجام داده است.

در جریان مشاجره لفظی بین آسانی و داوران این مسابقه، علیرضا ایلدروم در یک صحنه کلمه‌ای زشت و زننده‌ای به آسانی گفته که طبق پیگیری تسنیم متوجه خانواده او بوده است. موضوعی که در اتاق VAR و از طریق سیستم صوتی ارتباط داوران ضبط و به بروز جر‌و‌بحث میان اعضای تیم داوری منجر شده است. داوران اتاق VAR به ایلدروم بابت استفاده از چنین الفاظی معترض شدند و تذکر دادند.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال امروز نیز جلساتی برای رسیدگی به این پرونده مهم برگزار خواهد کرد اما با توجه به مفاد پرونده و افشای اتفاقات رخ داده، به‌نظر می‌رسد موضوع برخورد جدی و محرومیت چندین هفته‌ای برای آسانی مطرح نخواهد بود؛ چراکه طبق گزارش‌ها، کمک داور بازی شروع‌کننده درگیری با بازیکن استقلال بوده و همین موضوع تعیین‌کننده خواهد بود.

با‌توجه به اتفاقات رخ داده، علیرضا ایلدروم کمک‌داور بازی نیز به دلیل استفاده از الفاظ زشت خطاب به بازیکن استقلال و تأثیرگذاری در بازی، با محرومیت و برخورد انضباطی مواجه خواهد بود.

بابایی: بی‌حرمتی به سرود ملی را محکوم می‌کنم

مدیرعامل باشگاه چادرملوی اردکان، در نشست کارگروه ورزش حزب مؤتلفه اسلامی، ضمن تسلیت درگذشت حمید علیدوستی و حسن حبیبی، از منش اخلاقی، تعهد حرفه‌ای و شخصیت ورزشی این دو چهره باسابقه فوتبال تجلیل کرد.

علیرضا بابایی با اشاره به همکاری خود با مرحوم حمید علیدوستی در باشگاه چادرملو اظهار داشت: با وجود بیماری جدی، ایشان مسئولیت خود را با تعهد، دلسوزی و شرافت انجام می‌داد و به معنای واقعی کلمه معلم اخلاق بود. وی عشق به کار و امید به زندگی را تا واپسین روزهای عمر حفظ کرد و در انجام مسئولیت خود کوتاهی نکرد.

مدیرعامل باشگاه چادرملوی اردکان در بخش دیگری از سخنان خود، بی‌احترامی برخی افراد به سرود ملی کشورمان در مراسم گرامیداشت مرحوم حمید علیدوستی را محکوم کرد و گفت: «وظیفه خودم می‌دانم بی‌احترامی معدودی انگشت‌شمار نسبت به سرود ملی را محکوم کنم؛ اقدام نادرستی که نباید صورت می‌گرفت. پرچم و سرود ملی خط قرمز ماست و افراد نباید در شرایطی که دشمنان به دنبال ایجاد اختلاف بین ما هستند، بهانه به دست آنها بدهند.»

در همین راستا، حواشی مربوط به بی‌احترامی به سرود ملی کشورمان در مراسم تشییع پیکر مرحوم حمید علیدوستی، با واکنش کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نیز همراه شد. این کمیته پس از بررسی پرونده فرزین دبیری، عضو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، عضویت وی در این هیئت را به حالت تعلیق درآورد.

بر اساس این تصمیم، دبیری تا زمان برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال در روز ۹ دی‌ماه امکان ادامه فعالیت در هیئت‌رئیسه را نخواهد داشت و در این مجمع درباره برکناری یا ادامه فعالیت وی رأی‌گیری خواهد شد.

گفتنی است فرزین دبیری در مراسم تشییع پیکر مرحوم حمید علیدوستی، هنگام پخش سرود ملی کشورمان از جای خود بلند نشد؛ اتفاقی که واکنش‌های منفی گسترده‌ای را در جامعه و فضای فوتبال به دنبال داشت.

خداحافظی رسمی قدوس از تیم ملی فوتبال ایران

سامان قدوس،‌ هافبک ایرانی تیم فوتبال کلبا امارات، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود، پس از ۹ سال حضور در تیم ملی فوتبال ایران، از بازی‌های ملی خداحافظی کرد.

قدوس در پیام خداحافظی خود، پوشیدن پیراهن تیم ملی و نمایندگی مردم ایران را یکی از بزرگ‌ترین افتخارات زندگی‌اش دانست و تأکید کرد که تصمیم برای خداحافظی، یکی از سخت‌ترین تصمیم‌های دوران زندگی‌اش بوده است.

وی با اشاره به خاطرات، تجربیات، پیروزی‌ها و لحظات دشوار دوران حضورش در تیم ملی، از هم‌تیمی‌ها، مربیان، کادر فنی و هوادارانی که در این سال‌ها از او حمایت کردند، قدردانی کرد.

این بازیکن همچنین با اشاره به افتخار بستن بازوبند کاپیتانی تیم ملی، ابراز امیدواری کرد که در دوران حضورش توانسته باشد نماینده شایسته‌ای برای مردم ایران باشد و در پایان پیام خود نوشت: «با قلبی سرشار از قدردانی و غروری وصف‌ناشدنی، این فصل از زندگی‌ام را به پایان می‌رسانم. زنده‌باد ایران!»

تشکیل پرونده انضباطی برای مهدی طارمی

مهدی طارمی، مهاجم ایرانی الوصل امارات، به دلیل لگد‌زدن به کلمن آب هنگام تعویض و مشاجره با سرمربی تیم، با تشکیل پرونده انضباطی در باشگاه مواجه شده است.

این اتفاق در دیدار یکشنبه گذشته الوصل مقابل الجزیره رخ داد؛ جایی که طارمی در دقیقه ۶۶ و در شرایطی که تیمش ۱۰ نفره بود و بازی با نتیجه یک بر یک دنبال می‌شد، از تصمیم سرمربی برای تعویضش عصبانی شد و هنگام خروج از زمین به کلمن آب لگد زد. داور نیز به همین دلیل به او کارت زرد نشان داد.

به گزارش رسانه‌های اماراتی، قرار است به‌زودی درباره این پرونده رأی صادر شود. بر اساس مقررات، باشگاه الوصل می‌تواند به اخطار کتبی یا جریمه مالی اکتفا کند، از طارمی عذرخواهی بخواهد یا محرومیت‌هایی برای او در نظر بگیرد. برخی کارشناسان نیز معتقدند در صورت تشخیص رفتار غیرورزشی، احتمال محرومیت حداقل سه‌جلسه‌ای این مهاجم وجود دارد.