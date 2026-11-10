سرویس ورزشی-

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران با اشاره به اینکه اگر تیم‌های ملی کره ‌شمالی و چین را کنار بگذاریم نسبت به دوره قبل رقابت‌های جهانی عملکرد بدی نداشتیم، گفت: نسبت به کسب سهمیه و گرفتن مدال المپیک در ۳ وزن پایانی، امیدوار هستیم.

تیم ملی وزنه‌برداری ایران در رقابت‌های وزنه‌برداری بازی‌های آسیایی ناگویا با کسب ۲ مدال طلا و ۲ مدال برنز و مجموع چهار مدال، در جایگاه سوم جدول مدالی این رشته قرار گرفت. علی داوودی و علی عالی‌پور دو مدال طلای ایران را به دست آوردند و ریحانه کریمی و مهسا بهشتی نیز صاحب مدال برنز شدند. ملی‌پوشان ایران در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ نینگبو چین نیز با کسب ۸ مدال شامل یک طلا، سه نقره و چهار برنز و مجموع ۴۲۵ امتیاز، در جایگاه سوم رده‌بندی تیمی جهان ایستادند. به این ترتیب، کاروان وزنه‌برداری ایران در فاصله دو رویداد، ضمن حفظ جایگاه سوم، تعداد مدال‌های خود را از چهار به هشت افزایش داد.

فاصله حدود یک‌ماهه بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ و مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در چین، فرصت مناسبی برای مقایسه عملکرد وزنه‌برداران حاضر در هر دو رقابت بود. در این میان، چهار نماینده ایران شامل میرمصطفی جوادی، علی عالی‌پور، علیرضا نصیری و علی داوودی در هر دو رویداد به میدان رفتند که بررسی رکوردهای مجموع آنها از تفاوت عملکرد این ملی‌پوشان حکایت دارد. تیم ملی وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی نینگبو با کسب سه مدال توسط نمایندگان خود، به کارش پایان داد. با این حال، مقایسه رکوردهای ثبت‌شده در این رقابت‌ها با بازی‌های آسیایی ناگویا نشان می‌دهد که عملکرد ملی‌پوشان در این فاصله یکسان نبوده است؛ به‌ طوری‌که دو وزنه‌بردار موفق به ارتقای رکورد مجموع خود شدند، یک نفر با افت رکورد مواجه شد و یک نفر نیز کاهش قابل توجهی را تجربه کرد. بررسی عملکرد وزنه‌برداران آسیایی حاضر در هر دو رویداد نیز نشان می‌دهد افزایش ۱۵ کیلوگرمی نصیری در مقایسه با سایر مدعیان این قاره قابل توجه بوده است. علی عمار ربیعاوی از عراق یک کیلوگرم، پاک مینوگ جین از کره شمالی سه کیلوگرم، نورگیسا آدیله‌تولی از قزاقستان پنج کیلوگرم، شهزادبک ماتیاکوبف از ترکمنستان هفت کیلوگرم و اکبر ژورایف ازبکستان ۹ کیلوگرم به رکورد مجموع خود اضافه کردند. بر این اساس، نصیری در میان وزنه‌برداران آسیایی مشترک دو رقابت، بیشترین افزایش رکورد مجموع را به نام خود ثبت کرد.

سقوط ۲ پله‌ای پولادمردان در مسابقات جهانی

نکته مهم در مقایسه دو دوره این است که افت وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی چین، بیشتر در جایگاه تیمی و کیفیت مدال‌های مجموع دیده می‌شود، نه لزوماً تعداد کل مدال‌ها. ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ نروژ با کسب ۳۸۷ امتیاز، قهرمان بخش تیمی مردان شد، اما در جهانی ۲۰۲۶ نینگبو با ۴۲۵ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت. بنابراین با وجود افزایش امتیاز تیم، ایران دو پله در رده‌بندی تیمی سقوط کرد و قهرمانی سال گذشته را از دست داد. از نظر مدالی هم وزنه‌برداران در این دو مسابقه جهانی عملکرد متفاوتی داشتند. وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ نروژ با کسب یک مدال طلا، چهار نقره و یک برنز، در مجموع صاحب ۶ مدال شد و چهار نماینده ایران روی سکو رفتند. این در حالی است که در مسابقات جهانی چین، تعداد مدال‌های ایران به ۸ مدال شامل یک طلا، سه نقره و چهار برنز رسید.

بنابراین اگرچه تعداد مدال‌ها در این دوره افزایش داشته، اما تعداد مدال‌های نقره کاهش یافته و سهم مدال‌های برنز بیشتر شده است. مهم‌تر از آن، ایران قهرمانی تیمی سال گذشته را از دست داد و دو پله سقوط کرد.

وعده المپیکی بهداد سلیمی

اما بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی در بازگشت تیم ملی به تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار داشت: با وجود اینکه وزنه‌برداران تنها یک ماه قبل در رقابت‌های سنگینی حضور داشتند، عملکرد بدی نداشتند و وزنه‌های خوبی به ثبت رساندند. به گفته او، ایران از نظر تعداد و کیفیت مدال‌ها نسبت به دوره گذشته نتیجه بهتری گرفت و با یک طلا، سه نقره و چهار برنز به کار خود پایان داد.

سلیمی با اشاره به قدرت‌نمایی کره شمالی و چین در این مسابقات، دلیل دور ماندن ایران از قهرمانی تیمی را رقابت سنگین با این دو قدرت وزنه‌برداری دانست. او معتقد است کره شمالی بخش عمده مدال‌های طلا را به دست آورد و چین نیز از امتیاز میزبانی بهره برد. با این حال، سرمربی تیم ملی تأکید کرد اگر این دو تیم را کنار بگذاریم، عملکرد ایران در مقایسه با سایر کشورها قابل قبول بوده است.

او با اشاره به جوان بودن ترکیب تیم ملی، به آینده وزنه‌برداری ایران امیدوار است و گفت: دو سال باقی‌مانده تا المپیک فرصت مناسبی برای آماده‌سازی و رسیدن به مدال خواهد بود. سلیمی همچنین از آغاز مسیر دشوار انتخابی المپیک خبر داد و تأکید کرد با توجه به فشردگی مسابقات، مدیریت فشار رقابت‌ها و حفظ سلامت ملی‌پوشان اهمیت زیادی دارد تا ورزشکاران با آمادگی کامل به المپیک برسند. بر اساس برنامه اعلام‌شده، ملی‌پوشان حدود یک هفته استراحت می‌کنند و از ۲۹ آبان به اردوی تیم ملی بازمی‌گردند. وزنه‌بردارانی که در مسابقات جهانی فرصت حضور پیدا نکردند، می‌توانند در قطر کاپ از ۱۷ تا ۲۵ آذر برای قرار گرفتن در مسیر انتخابی المپیک تلاش کنند.