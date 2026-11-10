پرواز بدون سنگ مزار (حدیث دشت عشق)

شهید مدافع حرم میثم مدواری، متولد بیست‌و‌سوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۳ در محله تختی نازی‌آباد تهران، در دامان مادری مطلع از مکتب حسینی و زینبی پرورش یافت و از همان کودکی با مساجد و هیئت‌های مذهبی انس گرفت. زندگی این خانواده با حماسه و شهادت گره خورده بود؛ چرا که برادر بزرگ‌ترش «مسعود»، در بهمن‌ماه ۱۳۶۳ به دست گروهک منافقین ترور شد و به شهادت رسید. پس از این واقعه، خانواده به ویلاشهر نقل مکان کردند و پدر بزرگوارش به ‌عنوان فرمانده پایگاه بسیج، زمینه‌ساز حضور فعال میثم در بسیج نوجوانان شد. میثم پس از اخذ دیپلم، در سال ۱۳۸۰ (یا به روایتی ۱۳۸۱) وارد سپاه پاسداران شد و سال‌ها با قلبی پاک و عاشق، به‌طور مستمر در مناطق عملیاتی جنوب کشور به تفحص پیکر مطهر شهدا پرداخت. او که در سال ۱۳۸۷ ازدواج کرد، پدر دو دختر دردانه به نام‌های فاطمه‌زهرا و فاطمه‌کوثر بود. با آغاز بحران سوریه و هجوم تکفیری‌ها، میثم از سال ۱۳۸۹ داوطلبانه راهی جبهه دفاع از حرمین شریفین شد. سرانجام پس از سال‌ها مجاهدت و حضور در عملیات‌های مختلف، در صبح روز شانزدهم آبان‌ماه ۱۳۹۴، پس از هشت ساعت درگیری سخت و طاقت‌فرسا در منطقه «الحاضر» (در جوار شهدایی چون محمدحسین محمدخانی، روح‌الله قربانی و قدیر سرلک)، بر اثر اصابت ترکش و گلوله به فیض شهادت نائل آمد. بنا به وصیت اکید آن شهید بزرگوار، مزار مطهرش در قطعه ۲۹ بهشت زهرا (س)

بدون سنگ مزار و تنها با پوششی از سیمان و تکه‌ای چوب با نوشته «کلنا عباسک یا زینب‌(س)»، در کنار برادر شهیدش مسعود آرام گرفت تا نشان دهد تأکید او بر گمنامی و سادگی، تا ابد پایدار است.