زنگ خطر برای امنیت غذایی با کاهش 90 درصدی مصرف کود

معاون سابق امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از کاهش 90 درصدی مصرف کود و پیامدهای آن بر امنیت غذایی

خبر داد.

علیرضا مهاجر در گفت‌وگو با معاون سابق امور زراعت وزارت جهادکشاورزی با اشاره به حذف همزمان حمایت‌های دولتی از تولید و واردات کودهای شیمیایی کشاورزی در ماه‌های پایانی سال گذشته اظهار کرد: پیش از این، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کود را متناسب با قیمت تمام‌شده و با تخفیف 10 تا 30 درصدی در اختیار کشاورزان قرار می‌داد و از سوی دیگر، واردات کود یا مواد اولیه تولید آن نیز از ارز ترجیحی برخوردار بود اما هر دو نوع حمایت

حذف شد.

او افزود: حذف این حمایت‌ها شوک قیمتی شدیدی به کشاورزان وارد کرد؛ به‌طوری که قیمت برخی کودها از حدود 700 هزار تومان به هفت میلیون تومان برای هر کیسه 50 کیلوگرمی رسیده است و حتی قیمت برخی کودها تا کیسه‌ای 12 میلیون تومان افزایش یافته است.

معاون سابق امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در چنین شرایطی، حتی اختصاص یک میلیون تومان یارانه به هر کیسه نیز نمی‌تواند مشکل کشاورز را حل کند؛ زیرا بسیاری از تولیدکنندگان توان تأمین مابقی هزینه خرید کود را ندارند و بخش کشاورزی از جمله نیازمند حمایت است. وی با بیان اینکه پس از این تغییرات، مصرف کود حدود 90 درصد کاهش یافته است، تصریح کرد: کاهش خرید کود از سوی کشاورزان فقط تولید محصولات کشاورزی و اشتغال بالا در بخش زراعت را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه می‌تواند به تعطیلی صنایع کود شیمیایی و بیکاری هزاران کارگر منجر شود. ضمن اینکه کاهش تولید کشاورزی داخلی، می‌تواند امنیت غذایی کشور را با مخاطرات جدی روبه‌رو کند.