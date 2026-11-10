مردم گلایه دارند که با وجود ارسال عدد ۱۱ و درخواست لغو پیامک‌های تبلیغاتی، بسیاری از کاربران همچنان روزانه پیامک‌های انبوه و ناخواسته دریافت می‌کنند.

به گزارش ایسنا، بسیاری از مردم و کاربران از پیامک‌های انبوه تبلیغاتی به عنوان پیام‌های مزاحم یاد و از آنها گلایه می‌کنند. این گلایه‌ها وقتی بیشتر می‌شود که با ارسال عدد ۱۱ به سرشماره ارسال‌کننده پیامک که به منزله لغو ارسال مجدد است این پیام‌ها همچنان به کاربر ارسال می‌شود.

واقعیت این است که حجم پیامک‌ها و تماس‌های تبلیغاتی با شماره‌های متعدد در سال‌های اخیر به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده و کاربران با این پرسش مواجهند که چرا با وجود ارسال عدد ۱۱ که دستور لغو است؛ همچنان پیامک‌های تبلیغاتی انبوه را دریافت می‌کنند؟

بیشتر کاربران از این مسئله گلایه دارند که روزانه‌ پیامک‌های بی‌شماری از بانک‌ها، اپراتورها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و.. دریافت می‌کنند و همین مسئله باعث می‌شود که ذهن این پیامک‌ها را به عنوان پیام‌های مزاحم دسته‌بندی کند. بخشی از پیامک‌های انبوه تبلیغاتی در قالب تماس‌های صوتی است به این نحو که با موبایل شما تماس گرفته می‌شود و فکر می‌کنید یک تماس مهم است اما می‌بینید که یک صدای ضبط شده‌ پشت خط است.

شماره موبایل، در دنیای امروز، یکی از خصوصی‌ترین دارایی‌های افراد است. وقتی فردی بدون اجازه و بدون اینکه قبلا با آن برند تعامل داشته باشد پیامک دریافت می‌کند این حس به او دست می‌دهد که حریم شخصی‌اش مورد تعرض قرار گرفته است.

از طرفی به دلیل گسترش کلاهبرداری‌های پیامکی، ذهن بیشتر کاربران ناخودآگاه نسبت به هرگونه پیامک ناشناسی حالت دفاعی پیدا کرده است. قانون رگولاتوری می‌گوید با ارسال عدد ۱۱ آن شرکت و کسب و کار موظف است دیگر پیام نفرستد و اگر تکرار کرد قطعا تخلف کرده است.