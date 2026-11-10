مدیرکل کنترل سیلاب و آبخوان‌داری گفت: در نزدیک به 32 میلیون هکتار از حوزه‌های آبخیز کشور، عملیات آبخیزداری اجرا شده یا در حال اجراست. بخشی از بارش‌ها و سیلاب‌های اخیر هم با تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب ذخیره شد.

به گزارش تسنیم، «محمد فرامرزی» مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، درباره تاثیر سیل و بارش‌های اخیر در افزایش ذخایر آب‌های زیرزمینی، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های سازمان کنترل سیلاب و آبخوانداری، اجرای پروژه‌های آبی با هدف تغذیه مصنوعی و تقویت منابع آب زیرزمینی است. در سال‌های اخیر، این پروژه‌ها به‌عنوان یکی از اولویت‌های سازمان دنبال شده و توسعه پیدا کرده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر بیش از 600 نقطه در کشور زیر پوشش پروژه‌های آبخوان‌داری قرار گرفته و این روند همچنان ادامه دارد. بخشی از منابع سازمان نیز به اجرای پروژه‌های پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی اختصاص می‌یابد و این اقدامات با اولویت در حال انجام است.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به آثار اجرای این پروژه‌ها در منابع آب زیرزمینی گفت: نتایج این اقدامات را می‌توان در تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، افزایش منابع آب قنات‌ها، چشمه‌ها و سایر آثار مثبت آن مشاهده کرد. به‌طوری‌که مردم نیز در برخی مناطق آثار اجرای این پروژه‌ها را تجربه کرده‌اند.

فرامرزی ادامه داد: در مجموع، در نزدیک به

32 میلیون هکتار از حوزه‌های آبخیز کشور، عملیات آبخیزداری اجرا شده یا در حال اجراست. بر اساس نتایج تحقیقات، هر هکتار عملیات آبخیزداری سالانه نزدیک به 700 مترمکعب نگهداشت و تغذیه آب به همراه دارد و این رقم در پروژه‌های آبخوان‌داری به حدود هزار مترمکعب در هر هکتار در سال می‌رسد.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها علاوه‌بر نگهداشت و تغذیه منابع آب، آثار دیگری نیز دارد، اظهار کرد: کاهش فرسایش خاک و رسوب، افزایش سطح زیرکشت و تولید علوفه از دیگر نتایج عملیات آبخیزداری است که در کنار آن، آثار اجتماعی و اقتصادی نیز برای مناطق اجرای طرح‌ها به دنبال دارد.

فرامرزی با اشاره به ظرفیت این پروژه‌ها در مدیریت منابع آب گفت: برآوردها بر اساس سطح عملکرد نشان می‌دهد که در صورت اجرای کامل پروژه‌های پیش‌بینی‌شده، ظرفیت نگهداشت و تغذیه آب می‌تواند به بیش از 18 میلیارد مترمکعب در سال برسد.

وی در عین حال درباره میزان آب ذخیره‌شده از طریق پروژه‌های اجراشده توضیح داد: در حال حاضر آمار اندازه‌گیری‌شده و دقیقی از حجم آب ذخیره‌شده در دست نداریم؛ زیرا میزان بارندگی در مناطق مختلف یکسان نیست و در برخی مناطق بارش مناسب و در برخی دیگر بارندگی کافی وجود نداشته است. بنابراین نمی‌توان رقم مشخصی را به‌عنوان حجم آب ذخیره‌شده اعلام کرد.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تأکید کرد: با این حال، در محدوده‌هایی که پروژه‌های آبخیزداری و تغذیه مصنوعی اجرا شده‌اند، بخشی از بارش‌ها از طریق عملیات نگهداشت جهت‌دهی شده و به تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی کمک کرده‌اند. یعنی بخشی از سیلاب‌های اخیر با تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در سفره‌های زمینی ذخیره شدند.