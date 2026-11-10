دولت مطالبات واردکنندگان کوچک نهاده را بدهد

رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی گفت: من اگر به جای دولت بودم پول شرکت‌های کوچک وارد‌کننده نهاده را که حداکثر به یک میلیارد و۸۰۰ میلیون دلار می‌رسد؛ پرداخت می‌کردم.

محمدرضا مرتضوی در گفت‌و‌گو با «خانه اقتصاد» درباره مطالبات ارزی واردکنندگان نهاده تصریح کرد: من اگر به جای دولت بودم پول شرکت‌های کوچک وارد‌کننده نهاده را پرداخت می‌کردم. طلب شرکت‌های کوچک وارد‌کننده نهاده شاید به

یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار هم نرسد.

او افزود: حداقل در این شرایط حساس پول شرکت‌های کوچک واردکننده نهاده را بدهید. این شرکت‌ها مانند شریان می‌توانند با چهار کشتی کوچک از دریای خزر نهاده وارد کنند. این هنر تاجر ایرانی است که در شرایط تحریم و محاصره کالا وارد می‌کند.

رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی خاطرنشان کرد: دولت خودش گفته بروید کالا بیاورید و در سامانه بازارگاه بفروشید تا ارز بگیرید. وزرا و معاونین آن‌ها برای واردات کالا از ما خواهش می‌کردند ولی الان پول ما را نمی‌دهند. یادشان رفته که خواهش می‌کردند که ذرت و سویا وارد کنید. البته آخرش دولت این پول را می‌دهد ولی در نهایت آبروریزی می‌کنند و می‌دهند.

بدحسابی در واردات غلات

تأخیر دولت در امور، صرفاً به پرداخت مطالبات واردکنندگان ختم نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس؛ بر اساس اطلاعات، شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام به‌دلیل تأخیر در پرداخت کرایه حمل کامیون‌داران، با کمبود کامیون برای انتقال غلات از سیلوهای گمرکی مواجه شده است. در حال حاضر رانندگان تمایلی به همکاری با این شرکت ندارند و ظرفیت سیلوها همچنان اشغال مانده است.

دو هفته پیش این خبرگزاری گزارش داده بود دو شرکت زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی؛ یعنی شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام، سیلوهای موقت بنادر شمالی را از غلات پر کرده‌اند و با تخلیه ‌نکردن آن‌ها مانع ورود محموله‌های جدید شده‌اند چراکه به‌جای اعزام روزانه ۸۰ تا ۹۰ کامیون تنها هشت تا ۹ کامیون برای انتقال بار اعزام می‌شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی این وضعیت، تأخیر یک‌هفته‌ای تا ۱۰روزه شرکت پشتیبانی امور دام در پرداخت کرایه کامیون‌داران است؛ درحالی‌که این مطالبات معمولاً باید ظرف یک تا دو روز پرداخت شود چون رانندگان به‌دلیل هزینه‌های جاری کامیون امکان انتظار طولانی برای دریافت کرایه خود را ندارند.

در حال حاضر در گمرک ریلی آستارا حدود ۱۰ هزار تن بار در سیلوها باقی مانده و همین موضوع باعث شد دو روز پیش یک قطار حامل ۱۲۰۰ تن غلات به‌دلیل پر بودن سیلوها امکان تخلیه محموله خود را نداشته باشد.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که پس از جنگ و محاصره دریایی در مسیرهای جنوبی، بنادر شمالی به مسیر اصلی واردات کالاهای اساسی تبدیل شده‌اند اما حالا علاوه‌بر محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، مشکلات مدیریتی و تأخیر در تسویه حساب با کامیون‌داران نیز به گلوگاه واردات اضافه شده است.