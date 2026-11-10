رئیس شرکت برق حرارتی گفت: تمام نیروگاه‌های حرارتی آسیب‌دیده در جنگ به مدار تولید بازگشتند. بخشی از ظرفیت‌های آسیب‌دیده در اسفندماه و فروردین‌ماه به مدار بازگشتند و سایر واحدها نیز به‌تدریج وارد مدار شدند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «عظیم اعتمادی» مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی، در نشست خبری بیست‌وششمین نمایشگاه صنعت برق با اشاره به آمادگی نیروگاه‌های حرارتی برای تأمین برق در فصل زمستان اظهار داشت: سوخت اصلی نیروگاه‌های کشور گاز طبیعی است و سوخت مایع به‌عنوان سوخت دوم برای شرایط اضطراری، تعمیرات خطوط انتقال گاز و مواقع کاهش تولید گاز پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به تجربه جنگ و کاهش تولید گاز افزود: نیروگاه‌های کشور برای تأمین برق به سوخت مورد نیاز وابسته‌اند و از نظر ظرفیت تولید، توان کافی برای پاسخگویی به نیاز برق کشور را دارند. مشروط بر اینکه سوخت مورد نیاز آن‌ها تأمین شود.

اعتمادی با اشاره به توسعه فناوری ساخت تجهیزات نیروگاهی در داخل کشور اظهار داشت: نخستین توربین ملی توسط متخصصان و جوانان ایرانی ساخته شده و سال گذشته وارد سایت نیروگاهی شده است. برنامه‌ریزی کرده‌ایم در نیمه نخست سال آینده، نخستین توربین ملی هم با ظرفیت حدود هزار مگاوات را نیز در یکی از نیروگاه‌ها نصب کنیم.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به حمله به تأسیسات پارس جنوبی و کاهش روزانه سه میلیون مترمکعب از تولید گاز کشور گفت: با توجه به این شرایط، ناچاریم برای تأمین برق مورد نیاز کشور از سوخت مایع از جمله گازوئیل، استفاده کنیم.

اعتمادی با اشاره به وضعیت ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌های حرارتی برای فصل زمستان اظهار داشت: وضعیت ذخایر سوخت در سطح بسیار مناسبی قرار دارد و در حال حاضر حدود 80 درصد ظرفیت مخازن سوخت نیروگاه‌ها تکمیل شده است. ما خود را برای بدترین شرایط نیز آماده کرده‌ایم و با هماهنگی‌های انجام‌شده، نگرانی خاصی در زمینه تأمین سوخت وجود ندارد.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی افزود: درخواست ما از مردم، ادارات، اصناف و بخش تجاری این است که مصرف انرژی را به‌صورت هوشمندانه و مسئولانه مدیریت کنند. اگر بتوانیم در زمستان امسال حدود 10 درصد در مصرف سوخت صرفه‌جویی کنیم، مشکل خاصی در تأمین سوخت نیروگاه‌ها نخواهیم داشت و می‌توانیم فصل سرد را با شرایط مناسبی پشت سر بگذاریم.

اعتمادی در پاسخ به پرسشی درباره خسارات واردشده به نیروگاه‌های حرارتی در جریان جنگ اخیر اظهار داشت: در طول 40 روز جنگ، گزارشی از حملات به نیروگاه‌های دولتی و غیردولتی منتشر نکردیم؛ زیرا تشخیص دادیم انتشار این اطلاعات ممکن است موجب نگرانی مردم شود و دشمن نیز از این اطلاعات سوءاستفاده کند.

وی افزود: در استان هرمزگان، تقریباً تمامی نیروگاه‌های ما مورد حمله قرار گرفتند و حملاتی با چندین موشک کروز به این تأسیسات انجام شد. با این حال، برخی بخش‌های مرتبط با تأمین برق عمومی کشور و نیروگاه‌های خودتأمین نیز آسیب دیدند که میزان خسارات در برخی از آن‌ها بیشتر بود.

رئیس شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به آسیب‌دیدگی نیروگاه‌هایی از جمله دماوند و نیروگاه مبارکه گفت: مجموعه‌های تحت مدیریت وزارت نیرو از همان روزهای ابتدائی برای بازگرداندن واحدهای آسیب‌دیده به مدار تولید اقدام کردند و بخشی از ظرفیت‌های آسیب‌دیده در اسفندماه و فروردین‌ماه به مدار بازگشتند. سایر واحدها نیز به‌تدریج وارد مدار شدند و بخشی از اقدامات بازسازی همچنان ادامه دارد.