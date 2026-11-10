بازیگر انگلیسی به ۱۰ سال زندان محکوم شد

راسل برند، بازیگر سینما پس از محکومیت به جرم تجاوز به ۱۰ سال و نیم زندان محکوم شد.

راسل برند بازیگر انگلیسی، پس از آن که هفته پیش به جرم آزار و تجاوز جنسی در دادگاه جنائی لندن محاکمه شد، به ۱۰ سال و شش ماه زندان محکوم شد. در این محکمه قاضی برای اتهام ردیف ۳ حکم ۹ ماه، برای اتهام ردیف ۵ حکم ۱۸ ماه و برای اتهام ردیف ۷ حکم ۸ ماه حبس صادر کرد و همچنین برای اتهام ردیف ۶ که تجاوز به عنف بود، ۹ سال حبس تعیین کرد. قاضی گفت برند باید دو سوم از مجازات را تحمل کند تا بتواند با مجوز آزاد شود. این بازیگر و کمدین روز پنجشنبه به جرم سه فقره تعرض جنسی و یک فقره تجاوز جنسی مجرم شناخته شد. او از ۲ فقره اتهام تجاوز جنسی دیگر و یک فقره اقدام به تجاوز جنسی تبرئه شد.