«فرمانده هرمز»؛ روایت دوران فرماندهی دریابان شهید علیرضا تنگسیری

مستند «فرمانده هرمز» به کارگردانی داوود مرادیان به روایت رخداد‌های نظامی دوران فرماندهی دریابان شهید علیرضا تنگسیری در نیروی دریایی سپاه و زبان مقابله او با ایالات متحده آمریکا می‌پردازد.

در مستند «فرمانده هرمز» راهبرد‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی برای توسعه و تقویت نیروی دریایی سپاه، از جمله متحرک‌سازی، اقیانوسی‌شدن و استفاده از قابلیت بستن تنگه هرمز به‌عنوان یک ظرفیت دفاعی در برابر تهدید‌های فرامنطقه‌ای، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، مورد بررسی قرار می‌گیرد. «فرمانده هرمز» به نویسندگی و کارگردانی داوود مرادیان و محصول گروه مستند بنیاد فرهنگی روایت فتح است. این مستند متقاضی حضور در بیستمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» است.