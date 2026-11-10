همزمان با سالروز شهادت سردار شهید حسن طهرانی‌مقدم، شب شعر «مرد ابدی» با حضور جمعی از شاعران کشور، ۲۰ آبان‌ماه در کافه نخلستان سازمان هنری رسانه‌ای اوج برگزار می‌شود.

شب شعر «مرد ابدی» به یاد سردار شهید حسن طهرانی‌مقدم، پدر موشکی ایران؛ امروز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ساعت ۱۸ با حضور جمعی از شاعران، اهالی شعر و ادبیات و خانواده شهید طهرانی‌مقدم برگزار می‌شود.

شب شعر «مرد ابدی» به همت سازمان هنری رسانه‌ای اوج و همزمان با سالروز شهادت سردار شهید حسن طهرانی‌مقدم، در کافه نخلستان این سازمان برگزار می‌شود.