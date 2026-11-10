فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۱۸۳۰
تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

شب شعر «مرد ابدی» برگزار می‌شود

همزمان با سالروز شهادت سردار شهید حسن طهرانی‌مقدم، شب شعر «مرد ابدی» با حضور جمعی از شاعران کشور، ۲۰ آبان‌ماه در کافه نخلستان سازمان هنری رسانه‌ای اوج برگزار می‌شود.
شب شعر «مرد ابدی» به یاد سردار شهید حسن طهرانی‌مقدم، پدر موشکی ایران؛ امروز چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه ساعت ۱۸ با حضور جمعی از شاعران، اهالی شعر و ادبیات و خانواده شهید طهرانی‌مقدم برگزار می‌شود.
شب شعر «مرد ابدی» به همت سازمان هنری رسانه‌ای اوج و همزمان با سالروز شهادت سردار شهید حسن طهرانی‌مقدم، در کافه نخلستان این سازمان برگزار می‌شود.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

این بازی را باید به هم زد(یادداشت روز)

حرف آخر!(گفت و شنود)

پس از وزیرخزانه‌داری آمریکا، وزیرخارجه فرانسه هم به غلط‌کردن افتاد

شهادت نیروی ویژه دریایی سپاه طی سانحه رانندگی در جاده بندر خمیر

آمریکا اگر اهل منطق و مذاکره بود جنگ به راه نمی‌انداخت

عملیات روانی ایران در قلب سرزمین‌های اشغالی

جنگ ایران و نفرت از اسرائیل باعث شکست ما شد خسارت‌های جنگ را از اعراب می‌گیرم

«کوروش زارعی» در جوار حضرت معصومه(س) به خاک سپرده خواهد شد

مشاور سابق ترامپ: آمریکا اگر به جنگ ادامه دهد ستون فقراتش خواهد شکست

اقدامات پیشگیرانه شهرداری و آماده‌باش کامل ۱۰ هزار نیرو برای بارندگی کم‌سابقه تهران