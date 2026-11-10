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کد خبر: ۳۴۱۸۲۹
تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۷
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انتشار کتاب «نهج‌الزهراء» مجموعه سخنان و روایات حضرت فاطمه زهرا(س)

کتاب «نهج‌الزهراء؛ سخنان فاطمه زهرا(س)» به گردآوری و ترجمه محمدرضا اکبری، از سوی انتشارات چاپ و نشر بین‌الملل منتشر شد.
این کتاب مجموعه‌ای از احادیث و روایات منقول از حضرت فاطمه زهرا(س) را دربرمی‌گیرد که متن عربی آن‌ها همراه با ترجمه فارسی و بر اساس موضوع و ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است.
موضوعاتی همچون ازدواج و خانواده، تربیت فرزندان، حجاب، جایگاه حضرت زهرا(س)، شفاعت و ارتباط ایشان با پیامبر اکرم(ص) در این مجموعه گردآوری شده است. بخشی از کتاب نیز به حضور اجتماعی و مواضع سیاسی آن حضرت، از جمله دفاع از امیرالمؤمنین(ع)، ماجرای فدک، خطبه مسجد مدینه و جهاد تبیین اختصاص دارد. «نهج‌الزهراء» در ۲۱۸ صفحه، در نخستین چاپ روانه بازار کتاب شده است.

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