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کد خبر: ۳۴۱۸۲۸
تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۷
سرویس کیهان » اخبار
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اینستاگرام صفحه پرس‌تی‌وی را حذف کرد

شرکت متا حساب رسمی شبکه بین‌المللی پرس‌تی‌وی در اینستاگرام را با بیش از ۲۹۲ هزار دنبال‌کننده مسدود کرد که با اعتراض این شبکه همراه شده است.
احسان فتاحی، مدیر شبکه‌های اجتماعی پرس‌تی‌وی، اعلام کرد حساب این شبکه بدون اخطار قبلی و بدون ارائه مصداق مشخصی از نقض قوانین اینستاگرام از دسترس خارج شده است. او تاکید کرد: «آنچه در این شبکه‌ها اتفاق می‌افتد، نوعی سانسور الگوریتمی است. هرگاه رسانه‌ای روایت غالب غرب از تحولات منطقه، جنگ غزه، اقدامات رژیم صهیونیستی و تحولات ایران را به چالش بکشد، با محدودیت یا حذف مواجه می‌شود.»
فتاحی با اشاره به سابقه محدودیت حساب‌های پرس‌تی‌وی در شبکه‌های اجتماعی و مسدودسازی دامنه‌های اینترنتی این رسانه گفت این اقدامات مانع ادامه فعالیت و ارتباط شبکه با مخاطبان بین‌المللی نخواهد شد. به گفته وی، پیگیری‌ها برای بازگرداندن حساب اینستاگرامی تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

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