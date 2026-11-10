نتیجه انتخابات چه شد؟

بازیگر ‌هالیوود در سخنانی ایلان ماسک را به دلیل شکست جمهوری‌خواهان به‌رغم اینکه صدها میلیون دلار برای پیروزی آنها هزینه کرده بود مورد تمسخر قرار داد و تاکید کرد باید درباره جریان سیاسی ترامپ و نقش سرمایه‌داران بزرگ در سیاست آمریکا حساسیت وجود داشته باشد.

به گزارش کیهان، «رابرت دنیرو» در جریان نمایش مستند انتقادی «ماسک» ساخته «الکس گیبنی» در نیویورک در جریان سخنرانی خود ایلان ماسک را به دلیل هزینه‌کرد صدها میلیون دلار برای حمایت از جمهوری‌خواهان آمریکا مورد تمسخر قرار داد. دنیرو در سخنرانی خود گفت: «ایلان ماسک حدود ۳۰۰ میلیون دلار هزینه کرد تا ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ پیروز شود. او همین هفته نزدیک به نیم میلیارد دلار برای جمهوری‌خواهان در انتخابات اخیر هزینه کرد. نتیجه چه شد؟» او در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: «نباید تصور کرد که شکست انتخاباتی حامیان ماسک به معنای پایان نفوذ سیاسی اوست. مردم آمریکا باید همچنان نسبت به تحولات سیاسی هوشیار باشند. البته هوشیاری به‌تنهائی کافی نیست و مردم باید برای اقدام آماده ‌باشند.»