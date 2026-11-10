تشییع پیکر کوروش زارعی در حوزه هنری

مراسم بدرقه پیکر کوروش زارعی، بازیگر و کارگردان تئاتر، صبح سه‌شنبه ۱۹ آبان با حضور جمعی از مدیران فرهنگی، هنرمندان و علاقه‌مندان در حوزه هنری برگزار شد. در این مراسم، حاضران از هنرمندی یاد کردند که سال‌ها در عرصه تئاتر دینی و آثار مرتبط با اهل‌بیت(ع) فعالیت داشت و در میان همکارانش به اخلاق، تواضع و صراحت شناخته می‌شد.

پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، زارعی را نمونه هنرمند مسئول و متعهد دانست که توانایی هنری خود را در مسیر باورها و آرمان‌هایش به کار گرفت. فاضل نظری نیز با اشاره به بی‌ریایی او گفت زارعی برخلاف کسانی که باورهایشان را پنهان می‌کنند، در زندگی و کار هنری‌اش بی‌نقاب بود. ایوب آقاخانی، کارگردان تئاتر، هم از او به‌عنوان نمونه‌ای از هنرمندی یاد کرد که می‌توانست در عرصه هنر فعالیت کند و در عین حال اخلاق حرفه‌ای و سلامت رفتاری خود را حفظ کند.

حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، از محبوبیت زارعی در کشورهای منطقه از جمله عراق، لبنان، سوریه و تونس گفت و بر دغدغه‌های او برای گسترش تئاتر دینی و آثار مرتبط با مقاومت تأکید کرد. فرزند زارعی نیز در این مراسم از صداقت و مهربانی پدرش سخن گفت و اظهار کرد که او جانش را برای ایران داد. در پایان، حجت‌الاسلام قمی بر پیکر این هنرمند نماز خواند و پیکر او تا پل کالج بدرقه شد.