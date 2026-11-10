رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت تبادل دانش و فناوری و بهره‌مندی عادلانه ملت‌ها از دستاوردهای علمی، تأکید کرد: تجربه کشور ما نشان داده است محدودیت‌های خارجی نمی‌تواند اراده یک ملت را برای دانش‌اندوزی، نوآوری و مشارکت در تولید علم از میان ببرد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز سه شنبه (19 آبان ماه)

در پیامی به پنجمین کنفرانس بین‌المللی ائتلاف جهانی علیه آپارتاید علمی برای عدالت علم و فناوری در نظم نوین جهانی قرائت شد، تاکید کرد: علم از بنیادی‌ترین سرمایه‌های مشترک بشری و از مهم‌ترین پایه‌های پیشرفت و توسعه جوامع انسانی است. دستاوردهای علمی و فناورانه هنگامی می‌تواند در خدمت انسان و ارتقای کیفیت زندگی جوامع قرار گیرد که بر اصولی چون مسئولیت‌پذیری اخلاقی، همکاری بین‌المللی و دسترسی منصفانه همگان به فرصت‌های تولید و بهره‌مندی از دانش استوار باشد.

رئیس‌جمهور در این متن که توسط داود عامری رئیس پنجمین کنفرانس بین‌المللی ائتلاف جهانی علیه آپارتاید علمی قرائت شد، آورده است: از این منظر، عدالت علمی نه تنها از الزامات توسعه پایدار بلکه از ارکان بنیادین صلح عادلانه و امنیت انسانی در جهان است. امروز، با وجود پیوند روزافزون سرنوشت ملت‌ها از رهگذر علم و فناوری، همچنان نابرابری در دسترسی به منابع، علمی زیرساخت‌های، پژوهشی فناوری‌های پیشرفته و فرصت‌های مشارکت در تولید دانش وجود دارد.

پزشکیان یادآور شد: آپارتاید علمی و فناوری صرفاً به معنای محروم‌سازی برخی ملت‌ها از امکانات دستاوردهای علمی نیست بلکه هرگونه بهره‌گیری تبعیض‌آمیز از علم، فناوری و ظرفیت‌های پژوهشی برای ایجاد انحصار وابستگی و نابرابری میان کشورها را نیز دربر می‌گیرد. چنین رویکردی با ماهیت فرامرزی علم و اصول اخلاقی علمی در تعارض است.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: علم نباید ابزار سلطه و برتری‌جویی باشد، بلکه باید در خدمت حل مسائل انسانی، کاهش چالش‌های توسعه‌ای، ارتقای رفاه عمومی و تقویت صلح و تفاهم میان ملت‌ها قرار گیرد. از نگران‌کننده‌ترین جلوه‌های این حوزه، تحریم دانشمندان – صرف‌نظر از ملیت، مذهب و جغرافیای سیاسی– به عنوان سرمایه‌ای متعلق به بشریت است که لطمه به جان و امنیت آنان، ضربه‌ای به میراث علمی و ظرفیت پیشرفت بشریت محسوب می‌شود.

پزشکیان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی خود، همواره بر توسعه همکاری‌های بین‌المللی، تبادل دانش و فناوری و بهره‌مندی عادلانه ملت‌ها از دستاوردهای علمی تأکید داشته است. تجربه کشور ما نشان داده است محدودیت‌های خارجی نمی‌تواند اراده یک ملت را برای دانش‌اندوزی، نوآوری و مشارکت در تولید علم از میان ببرد. با این حال، پیشرفت علمی پایدار نیازمند تعامل سازنده و رفع موانع غیرعادلانه در نظام بین‌المللی علم و فناوری است. ما بر این باوریم که صلح پایدار بدون عدالت امکان‌پذیر نیست و عدالت جهانی نیز بدون عدالت در تولید، دسترسی و بهره‌مندی از علم و فناوری تحقق نخواهد

یافت.

سالمندی مسئله‌ای فرابخشی

و از اولویت‌های مهم آینده کشور است

همچنین رئیس‌جمهور در پیامی دیگر به سومین کنگره بین‌المللی سالمندی، سالمندان برخوردار از تجربه، دانش و مهارت را سرمایه‌های انسانی و اجتماعی ارزشمندی توصیف کرد که می‌توانند همچنان در خانواده و جامعه و عرصه‌های گوناگون اقتصادی و فرهنگی نقش‌آفرین باشند، نوشت: از این منظر، سالمندی فعال به معنای فراهم آوردن فرصت‌هایی است که هر فرد بتواند متناسب با توانایی‌ها و شرایط خود، از سلامت و کیفیت زندگی مطلوب برخوردار شود، استقلال و کرامت انسانی خویش را حفظ کند و در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اجتماعی حضور مؤثر داشته باشد.

وی برگزاری سومین کنگره بین‌المللی سالمندی با محوریت سالمندی فعال را فرصتی برای گردهمایی اندیشمندان، پژوهشگران، متخصصان و سیاست‌گذاران و تبادل دانش و تجربه در یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش روی کشور عنوان کرد و افزود: دولت چهاردهم، با باور به اهمیت سرمایه انسانی و ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های همه نسل‌ها، سالمندی را مسئله‌ای فرابخشی و از دغدغه‌ها و اولویت‌های مهم آینده کشور می‌داند.

افتتاح و آغاز عملیات ۲۱ طرح جزیره کیش

علاوه‌بر این، پزشکیان در مراسمی که به‌صورت برخط برگزار شد، دستور بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرائی از 21 طرح عمرانی و اقتصادی در جزیره کیش را صادر کرد.

این مجموعه طرح‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، مسکن، زیرساخت‌های نیروگاهی، اقتصادی و مالی، تولیدی و آموزشی تعریف شده‌اند و با هدف تقویت زیرساخت‌های توسعه‌ای، ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه آزاد کیش به مرحله اجرا و بهره‌برداری رسیده‌اند.

رئیس‌جمهور در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش مجموعه مدیران، کارشناسان، سرمایه‌گذاران و دست‌اندرکاران اجرای این طرح‌ها، بر ضرورت انطباق تمامی پروژه‌های توسعه‌ای با نقشه جامع توسعه منطقه آزاد کیش و اسناد راهبردی و آمایش سرزمینی تأکید کرد.

پزشکیان با اشاره به محدودیت منابع و اراضی در جزیره کیش اظهار داشت: لازم است جایگاه، کارکرد و ضرورت اجرای هر پروژه در چارچوب نقشه جامع توسعه منطقه مشخص و پیش از آغاز عملیات اجرائی، مطالعات کارشناسی و ارزیابی‌های لازم درباره آن انجام شده باشد. منابع و اراضی در این منطقه محدود است و هرگونه تغییر کاربری زمین، آثار بلندمدت و بعضاً غیرقابل‌بازگشتی بر محیط و ظرفیت‌های توسعه‌ای جزیره بر جای می‌گذارد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی آینده‌نگر، متوازن و مبتنی بر مزیت‌های رقابتی در مدیریت توسعه کیش تصریح کرد: مسیر توسعه این منطقه باید به‌گونه‌ای طراحی و مدیریت شود که کیش در میان مناطق آزاد کشور و جهان، نه‌تنها از روند تحولات و پیشرفت‌ها عقب نماند، بلکه بتواند به الگویی پیشرو و مرجع در حکمرانی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار مناطق آزاد تبدیل شود.

تکمیل کریدورهای ریلی، جایگاه ایران

در ترانزیت منطقه‌ای را تقویت می‌کند

خبر دیگر اینکه پزشکیان، در پیامی به نوزدهمین همایش بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی، توسعه راه‌آهن را سرمایه‌گذاری در آینده اقتصادی و رفاه جامعه دانست و تصریح کرد: پیشرفت ایران بزرگ ما به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که پشتیبان رشد اقتصادی، حفظ منابع ملی و ارتقای کیفیت زندگی مردم باشند. حمل‌ونقل ریلی از مهم‌ترین این زیرساخت‌هاست که با اتصال مراکز تولید به بازارهای داخلی و بین‌المللی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش ایمنی و پایداری جابه‌جایی، می‌تواند به تقویت تولید، توسعه تجارت و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور کمک

کند.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اهمیت نقش شبکه‌ای کارآمد و رقابت‌پذیر از زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک در تبدیل موقعیت جغرافیایی کشور به مزیتی پایدار افزود: تکمیل کریدورهای ریلی، اتصال بنادر و مراکز تولیدی به شبکه و گسترش همکاری با کشورهای همسایه، می‌تواند جایگاه ایران را در ترانزیت منطقه‌ای ارتقا دهد و زمینه افزایش مبادلات تجاری و درآمدهای پایدار ارزی را فراهم آورد.

پزشکیان آینده حمل‌ونقل ریلی را در گرو بهره‌گیری از دانش، فناوری و نوآوری دانست و با تصریح بر اینکه هوشمندسازی مدیریت شبکه، توسعه سامانه‌های دیجیتال، تبادل الکترونیکی داده‌ها میان راه‌آهن، گمرک، بنادر و شرکت‌های حمل‌ونقل و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در نگهداری ناوگان، باید به افزایش ایمنی، کاهش زمان جابه‌جایی و ارتقای کیفیت خدمات منجر شود، تاکید کرد: انتظار می‌رود جامعه علمی و مهندسی کشور با همکاری صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان، برای مسائل و نیازهای اولویت‌دار این حوزه راه‌حل‌های نوآورانه و عملی ارائه کند و دستگاه‌های اجرائی نیز زمینه بهره‌گیری از این دستاوردها را فراهم آورند.

نوع ارتباط سخنگویان با جامعه باید بر پایه صداقت بیان حقایق و مهربانی باشد

افزون بر این، رئیس‌جمهور در نشست سخنگویان دستگاه‌های اجرائی، ضمن تقدیر از فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده از سوی سخنگویان، اظهار داشت: آنچه سخنگویان بیان می‌کنند، در عین حال که می‌تواند موجب امیدآفرینی و تقویت انسجام اجتماعی شود، می‌تواند زمینه‌ساز ناامیدی و گسست اجتماعی نیز باشد؛ بنابراین تمامی اقدامات و نوع ارتباط سخنگویان با جامعه باید بر پایه صداقت، بیان حقایق، مهربانی و رحمت باشد.

پزشکیان با اشاره به تأثیر عمیق‌تر رفتار بر گفتار، بر ضرورت رفتار صادقانه همراه با حفظ وحدت و انسجام تأکید کرد و گفت: ممکن است همه ما سخنانی بر زبان بیاوریم که با واقعیت فاصله داشته باشد، اما آنچه بیش از گفتار بر مردم اثر می‌گذارد، نوع رفتار ماست. رفتار سخنگویان و مسئولان باید به‌گونه‌ای باشد که وحدت و انسجام داخلی را به نمایش بگذارد؛ چراکه دین و باورهای اعتقادی ما نیز بیش از آنکه صرفاً بر گفتار استوار باشد، مبتنی بر رفتار است.

انتصاب حسین فروزان به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور مناطق آزاد

در ادامه رویدادها، پزشکیان در حکمی آقای حسین فروزان را به عنوان مشاور خود در امور مناطق آزاد

تجاری‌- صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد.

وی در این حکم انتصاب تصریح کرد: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال، ضمن بهره‌مندی از امکانات موجود و ظرفیت صاحب‌نظران، با ارائه نظرات مشورتی راهگشا در تحقق اهداف دولت و آبادانی و کمک به توسعه اقتصادی کشور مجدانه کوشا باشید.