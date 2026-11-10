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کد خبر: ۳۴۱۸۲۳
تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۷
سرویس کیهان » اخبار
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شهر موشکی جدید هوافضای سپاه با حضور سرداران عبداللهی و موسوی رونمایی شد

شگفتانه‌های موشکی «سیدمجیدِ نقطه‌زن» برای «ترامپِ لاف‌زن»

سرویس سیاسی -
رونمایی از شهر موشکی جدید هوافضای سپاه و شگفتانه‌‎های موشکی پاسخ عملی به جنگ روانی و دروغ‌پردازی‌های ترامپ است که دهان گشاد خود را باز می‌کند و مدام به دروغ می‌گوید توان موشکی و دریایی جمهوری اسلامی ایران را نابود کرده است.
در سخت‌ترین شرایط تحریمی و در حالی‌که ترامپ لاف‌زن و کودک‌خوار دهان گشاد خود را باز می‌کند و مدام به دروغ می‌گوید توان موشکی و دریایی جمهوری اسلامی ایران را نابود کرده، شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح و سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه رونمایی شد و انواع موشک‌های بالستیک و کروز به همراه پرتابگرهای آنها به نمایش درآمد.
نمایش این پایگاه زیرزمینی و شگفتانه‌‎های موشکی پاسخ عملی به جنگ روانی و دروغ‌پردازی‌های ترامپ بود و ثابت کرد که پیشرفت صنایع دفاعی بومی متوقف‌شدنی نیست و این مرز و بوم با اتکا به توان داخلی و ایمان به نصرت حق به بالاترین سطوح آمادگی رسیده است.
ادعاهای مکرر ترامپ درباره نابودی نیروی دریایی و توان موشکی ایران در چارچوب جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای برای پوشاندن شکست‌های خود است. این در حالی است که نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و کل توان نظامی کشور روزبه‌روز در حال توسعه، تجهیز به فناوری‌های نوین بومی و ارتقای قدرت بازدارندگی کشور هستند. اگر اینها ضعیف شده‌اند، چطور در تنگه هرمز حضوری مقتدرانه دارند و در حال حفاظت از حاکمیت و تسلط ایران بر این تنگه هستند؟
ترامپ لاف‌زن باید بداند که اراده ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح در مسیر پیشرفت و مقاومت و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی با این لفاظی‌ها خدشه‌دار نمی‌شود. ایران قوی مسیر خود را ادامه می‌دهد و خطای محاسباتی دشمن را فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی پاسخ می‌دهد. قدرت انقلاب اسلامی و نظام اسلامی ساختاری درون‌زا دارد و با تحریم و تهدید نابودشدنی نیست. پرتوهای اقتدار دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در چشم ترامپ فرو‌می‌رود و به او و نتانیاهو که هر دو در زمینه نظامی، اقتصادی و سیاسی مقابل اقتدار روزافزون ایران اسلامی و ولایت فقیه شکست خورده‌اند پیام می‌دهد که انتقام نزدیک است.

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