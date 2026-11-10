پیام ۱۳ آبان را دوباره بخوانیم! (مقاله وارده)

سپهر خلجی

یکی از خاص‌ترین فرازهای پیام رهبر معظم انقلاب در روز ۱۳ آبان که متأسفانه به طور شایسته مورد واکاوی، توجه و اهتمام قرار نگرفت، عبارات زیر است:

اگر هنوز کسانی هستند که اندک امیدی به تغییر رفتار یا جابه‌جایی‌های حزبی و جناحی در نظام سلطه دارند و یا تصور می‌کنند با امتیاز دادن به آمریکا می‌توانند او را از دشمنی با ملت ایران منصرف کنند سخت در اشتباهند....

....آرزوی شیطان بزرگ تسلیم بی‌قید و شرط ملت ایران است و کمترین گرایش تسلیم‌آمیز به دشمن سلطه‌گر سرمایه عظیمی را که به برکت خون شهدا و با فداکاری آحاد ملت به دست آمده بر باد خواهد داد و دشمن مستکبر را برای زیاده‌خواهی بیشتر و جنگ‌ها و جسارت‌های بعدی جری‌تر خواهد کرد...(پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت ۱۳ آبان)

در ارتباط با این بخش مهم از پیام رهبر انقلاب گفتنی‌هایی وجود دارد:

۱) فحوای این بخش از پیام رهبر انقلاب در این مقطع تاریخی از تحولات کشور همراه با انذار و هشدار و برگرفته از تجربه‌های تلخ حداقل دو دهه گذشته است. در میان جریان‌ها و کنشگران سیاسی کشور هنوز هستند کسانی که ساده‌لوحانه (در حالت خوش‌بینانه) باور دارند که با دادن امتیاز به دشمن امکان منصرف کردن او از دشمنی وجود دارد و متأسفانه با وقوع جنگ تحمیلی و حمله مکرر دشمن به ایران در یک سال گذشته نیز این نگاه ساده‌لوحانه را اصلاح نکرد. این جماعت حتی حاضر نیستند مواضع صریح و علنی مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی در بیان اهدافشان در حمله به جمهوری اسلامی و دشمنی عمیق با ملت ایران را باور کنند. این جماعت حتی حاضر نیست تجربه‌های شکست خورده حداقل دو دهه اخیر در دادن امتیازات متعدد، یکطرفه و بی‌نتیجه از جمله کاهش سطح غنی‌سازی، جمع کردن سانتریفیوژها، همکاری تمام قد با آژانس و ده‌ها اقدام اعتمادساز و کوتاه آمدن از مواضع اصولی و واگذاری برخی امتیازات مهم به دشمن در موضوعات هسته‌ای و امنیتی را بپذیرد. این جماعت حتی حاضر نیست از همین تجربه‌های عینی خسارت‌بار یک سال اخیر و شکست تاریخی حل مسائل با آمریکا از طریق گفت‌وگو عبرت بگیرد.

۲) اینکه بعد از تحمیل سه جنگ علیه ایران و کشتار قریب ۵ هزار تن از شهروندان ایرانی و تحمیل تحریم و محاصره و خسارات فراوان اقتصادی و زیربنایی هنوز کسانی هستند که گرایش تسلیم‌آمیز در برابر دشمن دارند و احتمالاً به دلیل موقعیت و جایگاهی که در جمهوری اسلامی دارند مورد اشاره رهبری قرار گرفته‌اند از آن دست اتفاقات نادری است که فقط در ایران می‌توان نمونه آن را یافت. در هیچ کشوری چنین اتفاقی قابل تصور نیست. نمونه نزدیک آن ترکیه است که بعد از گذشت ۹ سال از کودتای ناموفق معارضین علیه دولت ترکیه هنوز تحت برخورد سخت و قاطع حکومت قرار دارند.

۳) مهم‌ترین مسئله پیش ‌روی کشور پایان جنگ است. جنگ باید با پیروزی در تراز ایستادگی و جایگاه ملت ایران پایان پذیرد. مادامی که دشمن در جمهوری اسلامی به عناصری امید داشته باشد که نگاه تسلیم‌آمیز در برابر دشمن دارند و یا حاضر باشند از روی بی‌صبری، خستگی یا وادادگی به دشمن امتیاز بدهند جنگ تمام نخواهد شد. پایان جنگ فقط با ناامید شدن دشمن از داخل کشور ممکن می‌شود. برای ناامید کردن دشمن باید قاطعانه و بافوریت بساط تسلیم‌طلبان و ساده‌لوحانی که اهل امتیاز دادن به دشمن بدون کسب نتیجه لازم هستند، جمع شود. سالهاست این جماعت باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به منافع ملی شده‌اند اما هیچ گاه پاسخگوی هزینه خطاهای خود نبوده و مسئولیت خساراتی که در بزنگاه‌ها به منافع و شخصیت ملت زده‌اند را نپذیرفته‌اند.

۴) استراتژی علی‌الاصول رهبر رشید انقلاب به نتیجه رسیده و مستکبران عالم در منطقه زمینگیر شده‌اند. دنیا با دیوار سخت واقعیت جمهوری اسلامی ایران با ملتی مبعوث مواجه شده است. در این مقطع تاریخی هیچ خطائی پذیرفتنی نیست. باید روزنه‌های نفوذ با جدیت مضاعف بسته شود. راه‌حل‌های تجربه شده که همواره با شکست‌های بزرگ همراه شده باید از دستور کار خارج شود. اگر هدف‌، رسیدن به ایران هرچه قوی‌تر و دستیابی به بازدارندگی مطلق است باید عرصه محاسبات ملی از عناصر نفوذی یا سیاستمداران عقب‌مانده، واداده و سست اراده پاکسازی شود. نباید گذاشت شرایط گذشته تکرار شود.