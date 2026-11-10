اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه(س) در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران برگزار شد





اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا(س) در زینبیه و در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران برگزار شد.

سه‌شنبه شب، اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا(س) در زینبیه و در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران برگزار شد.

این مراسم که از سوی حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد، با اقامۀ نماز مغرب و عشاء آغاز شد و تا پیش از ساعت برگزاری تجمعات شبانه امت مبعوث ادامه یافت.