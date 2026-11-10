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کد خبر: ۳۴۱۸۲۱
تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۷
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اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه(س) در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران برگزار شد



اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا(س) در زینبیه و در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران برگزار شد.
سه‌شنبه شب، اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا(س) در زینبیه و در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران برگزار شد.
این مراسم که از سوی حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد، با اقامۀ نماز مغرب و عشاء آغاز شد و تا پیش از ساعت برگزاری تجمعات شبانه امت مبعوث ادامه یافت.

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